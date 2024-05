Comedores: fiscal pidió a Sandra Pettovello que aporte información y nombres de quiénes debían controlar

El gobierno aseguró que hay comedores que no existen y ahora un fiscal abrió la investigación. Pedidos de informes y citación a una funcionaria de Capital Humano.

El fiscal Ramiro González pidió al Ministerio de Capital Humano a cargo de Sandra Pettovello que aporte la información de “la nómina del personal responsable del control de comedores registrados que prestaron y/o prestan funciones” en áreas relacionadas con la seguridad alimentaria de la cartera.

La nómina abarca al personal de la Dirección Nacional de Seguridad Alimentaria, “desde su creación en el mes de julio de 2020 hasta diciembre de 2023, como así también de los funcionarios a cargo de la Secretaría de Inclusión Social y del Ministerio de Desarrollo Social”

El fiscal citó para el lunes 20 de mayo a los tribunales de Comodoro Py a Leila Daniela Gianni, Subsecretaria Legal del Ministerio de Capital Humano a fin de ratificar la denuncia.

También solicitó que deberán aportarse los datos del personal del Ministerio que efectúo las auditorías en cuestión y que estuvieran al tanto del procedimiento de registración de los comedores o merenderos en el RENACOM, “a los fines de poder dar testimonio en la presente investigación”.

La investigación impulsada por el fiscal apunta a determinar “la identidad y participación de todas las personas que resulten responsables de los extremos denunciados, entre ellos funcionarios públicos que hubieran prestado funciones tanto en la Secretaría de Inclusión Social, en la Dirección Nacional de Seguridad Alimentaria, en la Dirección de Planificación y Evaluación de Políticas Alimentarias, en el Ministerio de Desarrollo Social desde el año 2020 al 10 de diciembre del año 2023”

“También de todo funcionario público que se desempeñara en áreas con vinculación a los hechos, además se investigará a los particulares que hubieran actuado en connivencia a los fines de desviar los fondos públicos del Estado Nacional en forma penalmente relevante”, dice el dictamen.

La causa, que recayó en el juez Ariel Lijo, se inició por la denuncia realizada por orden de la titular del ministerio de Capital Humano, Sandra Pettovello, el 13 de mayo pasado por hechos que podrían constituir delitos en contra de la Administración Pública.

En la denuncia se consignó que luego de asumir como gobierno el 10 de diciembre de 2023, el organismo que representa llevó adelante una serie de auditorías dentro de cada Secretaría y otros organismos que dependen del Ministerio de Capital Humano.

Se advirtieron distintas irregularidades sobre el RENACOM y que las autoridades de la administración anterior no controlaron los comedores matriculados durante los años de gestión de los programas sociales de “ARGENTINA CONTRA EL HAMBRE”.

Destacó también, que los comedores y merenderos del RENACOM “gestionan miles de millones de pesos en alimentos que provienen de diversos programas sociales”

Del informe se desprende que sólo pudo relevarse casi la mitad de los comedores registrados (52,3%), y que de ese total, el 20% aproximadamente, es financiado por el Estado Nacional

En cuanto al 47,7 % restante, se establecieron distintas falencias, según el gobierno: El 32 % no funciona como tal, el 25% de los datos de la pre-inscripción no coinciden con la información real (direcciones inexistentes, direcciones en las que no hay comedores/merenderos); y el resto, en la dirección declarada nunca funcionó un comedor/merendero

Se dan a conocer algunos nombres de comedores como “LOS PEKES” , que no sería un merendero desde el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO), según la denuncia.

Otros merenderos que se nombran son “CONQUISTANDO SONRISAS” ; “PEQUEÑOS GIGANTES DE QUILMES” ; “CIELOS ABIERTOS” ; “LUZ DE LUNA DE PEREYRA” ; “ESPERANZA” ; “LOS PEQUES DE SAN ALBERTO” y “LUZ Y ESPERANZA”

En el caso de “GAUCHITO GIL” se estableció que en la dirección donde supuestamente funcionaba el comedor, se emplaza un barrio privado; O el caso del comedor/merendero “SOL DE BARRIO, no pudo ser localizado, y los vecinos del lugar refirieron desconocer su existencia.

Paralelamente, en la justicia se radicaron varios recursos de amparo para que se ordene al gobierno garantizar la entrega de alimentos a distintos comedores, y que no se suspenda la distribución en los mismos.

Distintas organizaciones recurrieron a la justicia para que los comedores sigan recibiendo los fondos.