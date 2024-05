La Liga Posadeña de Fútbol suspendió la actividad del fin de semana por falta de seguridad ante la protesta policial

Los partidos de fútbol del fin de semana en Posadas fueron cancelados debido a la falta de seguridad. La Liga Posadeña de Fútbol informó que los juegos se pospondrán hasta que haya suficiente personal policial en los estadios.

Esta medida, anunciada oficialmente por la organización correspondiente, se produce en respuesta a la insuficiente presencia policial en los escenarios deportivos.

Ante esta situación, los fanáticos del fútbol en Posadas se ven obligados a esperar la reprogramación de los partidos hasta que se asegure la presencia adecuada de los efectivos de seguridad en cada estadio. Esta decisión busca asegurar y garantizar un entorno seguro para la práctica deportiva.

Partidos suspendidos

SÁBADO 18/5 – PENDIENTES 16, Crucero vs. El Brete (fecha 4) – Cancha auxiliar de Crucero 16, Garupá FC vs. Santa Ana (fecha 5) – Cancha de Candelaria

DOMINGO 19/5 15.30, Corpus vs. Colectiveros (fecha 5) – Cancha Municipal de Corpus 15.30, Sporting vs. 1º de Mayo (fecha 5) – Cancha de Sporting 15.45, Candelaria vs. Huracán (fecha 6) – Cancha de Candelaria 16, La Cantera vs. Luz y Fuerza (fecha 6) – Cancha de La Cantera 16, Mitre vs. La Picada (fecha 6) – Estadio Cucchiaroni