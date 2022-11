Joven árbitro de la Liga Posadeña de fútbol lo perdió todo en un incendio y apela a la solidaridad para reinventarse

Un cortocircuito en la ducha, inició el fuego que terminó por consumir por completo una vivienda sobre calle España al 3767. El damnificado es un joven árbitro de la Liga Posadeña de fútbol, quien apela a la solidaridad para levantarse del golpazo.

Ricardo Farías, es uno de los integrantes de la nueva camada de árbitros que imparten justicia en los partidos por la Liga Posadeña de fútbol. El pasado domingo por la noche, sufrió la desgracia de perderlo todo en un incendio que consumió por completo su vivienda en el barrio Villa Urquiza de la capital provincial.

El fuego se habría desatado luego de un cortocircuito en la ducha del sanitario de la vivienda, el cual no tardó en replicarse por todo el domicilio ubicado sobre calle España, entre Cabred y Ambrosetti.

La colaboración de una dotación de bomberos y de la Policía de Misiones no tardó en aparecer, pudieron controlar el foco ígneo pero la vivienda quedó totalmente consumida por la lumbre. Por suerte, el fuego no avanzó hacia los alrededor y no se tuvieron que lamentar víctimas fatales.

Por medio de las redes sociales, familiares, amigos y allegados a Ricardo Farías iniciaron una colecta solidaria para que el joven trabajador pueda levantarse de la desgracia y volver a comenzar.

“El fuego devoró prácticamente todo, es de extrema urgencia que la mano solidaria aparezca en este momento”, escribió en su cuenta de Facebook Rodolfo Orlando Benítez. Agregó además que todo tipo de colaboración será bienvenida.

Se podrán comunicar al 3764242454.

