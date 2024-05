Matías Mansilla, el héroe de Estudiantes campeón: de su historia en el Ascenso a la “táctica Dibu Martínez” que usó en los penales

En las semifinales ante Boca, Matías Mansilla fue la gran figura en la victoria de Estudiantes al atajar dos penales en la definición desde los 12 pasos. Y en la gran definición contra Vélez, luego del 1-1 en los 120 minutos, volvió a vestirse de héroe.

El arquero que hace cuatro años jugaba en la cuarta categoría del fútbol argentino, probó nuevamente que es un especialista en el rubro y desvió los disparos de García, Cáseres y Montoro para que el Pincha gritara campeón de la Copa de la Liga.

Mansilla, categoría ‘96, dio sus primeros pasos en el Club Atlético Ferrocarril Midland. Fue ascendido al primer equipo del Funebrero en 2017 y disputó decenas de partidos con esta camiseta hasta transformarse en un referente dentro de la institución, que militaba en ese entonces en la Primera C (actualmente disputa la B Metropolitana, tercera divisional).

A mitad de 2020, emigró a Deportivo Morón, donde estuvo un semestre sin continuidad porque era suplente del titular, Julio Salvá. La salida de este último a comienzos de 2021 le permitió mostrarse en el Gallito hasta jugar 11 partidos entre enero y junio de ese año. En cuatro ocasiones conservó la valla invicta y fue parte del plantel que peleó el ascenso a la máxima categoría (quedó eliminado ante Riestra en la segunda ronda de la etapa eliminatoria).

La Primera B Nacional le quedaba chica para su nivel y en julio fue cedido a Patronato hasta diciembre de 2022. No tuvo continuidad en sus primeros pasos por el Patrón ya que disputó los últimos dos partidos de la Liga Profesional 2021 cosechando sendas vallas invictas. La salida de Matías Ibáñez le permitió tener mayor rodaje en la Copa de la Liga 2022, en la que vistió la camiseta en 13 ocasiones, pero en la segunda parte del año fue desplazado por un joven en crecimiento: Facundo Altamirano, actual guardameta de San Lorenzo. Disputó un encuentro en todo el camino hacia la consagración en la Copa Argentina 2022 (2-1 vs. Gimnasia, octavos de final).

La opción de jugar Copa Libertadores era tentadora, pero eligió arriesgarse en su regreso a Morón. Fue vendido a Central Córdoba, lugar donde tampoco tenía garantizada la titularidad hasta que le llegó su oportunidad. La victoria 2-0 ante Huracán en junio de 2023 fue su puntapié para adueñarse del puesto. Tanto Leonardo Madelón como Omar De Felippe confiaron en sus aptitudes y el Ferroviario sacó un rédito económico en el último mercado, cuando Estudiantes buscaba un reemplazante de Mariano Andújar, uno de los máximos ídolos de la entidad. El Pincha adquirió el 90% de los derechos económicos y le firmó un contrato hasta diciembre de 2026.

Lo curioso es que pudo atajar en Racing, donde fue recomendado por Agustín Orión. Incluso, pudo lucir el buzo de… el Fortín. El mismo protagonista lo confió tras la consagración, en diálogo con ESPN. “Antes de venir acá estuve muy cerca de ir a Vélez. Me dijeron que faltaba el OK del técnico, nada más. Le agradezco a (Juan Sebastián) Verón por la confianza”, sorprendió.

“Sabía que por ahí la gente decía ‘viene el arquero de Central Córdoba’. Yo vine a hacer mi trabajo, no vine a reemplazar a nadie. Cuando las cosas no me salieron tuve que trabajar el dolble”, se explayó en cuanto al peso de lo que significó tener que ocupar la valla que le pertenecía a un ídolo como Mariano Andújar.

“Estaba con confianza, el partido pasado me había dado mucha confianza Sabía que iba a atajar, más allá de que había chicos que no conocía cómo pateaban”, confesó sobre el momento cúlmine, en el que Tomás Marchiori, guardameta de los de Liniers, también brilló (tapó dos remates).

Contra el Xeneize, pudo apoyarse más en lo que le indicó su equipo de trabajo. en la gran final contra Vélez, jugó más la intuición. “En el tiro de García, miré para el banco y me lo marcaron”, aceptó. Luego, tomó las enseñanzas de Dibu Martínez en la Copa América y el Mundial. “Y a los jóvenes de Liniers les fue diciendo “a vos te conozco”, para meterse en sus cabezas.

“Sabía que eran chicos, y sabía que hablándoles capaz les metía un poquito de presión”, explicó. La táctica le valió una vuelta olímpica.

(Fuente: Infobae)