Análisis semanal: la visita de Lula no ocultó los problemas del Gobierno nacional y los Ahora Misiones motorizaron la economía provincial en 2022

El paso del mandatario dejó anuncios que podrían tener gran impacto en el futuro, como el de la moneda común, e hizo que nuevamente saliera a la superficie las diferencias en el Frente de Todos. El dólar blue tuvo otra escalada récord. Larreta estuvo en Iguazú y se agitó más la interna provincial de JxC. Mientras tanto, Misiones se refugia en iniciativas propias y continúa su senda de crecimiento.

Siempre el arribo de un (a) Presidente(a) a la Argentina genera expectativas, pero en el último tiempo pocas de ellas despertaron tanto interés como la llegada del brasileño Luiz Inácio Lula da Silva a suelo albiceleste. No sólo fue la primera visita de Estado del ex sindicalista luego de ser elegido nuevamente jefe de Estado, dejando atrás un capítulo de proscripción, que lo llevó a estar detenido en su país por una causa que de serio y Justicia nada tenía, sino que antes de pisar el suelo del campeón del mundo, sólo se hablaba de una cosa: la posibilidad de una moneda única entre Argentina y Brasil, lo que abría muchos interrogantes.

Ya con Lula en Argentina muchas dudas fueron despejadas. La primera de ellas es que jamás existió la posibilidad de una moneda única entre ambos países y mucho menos con los que integran el Mercosur. Tanto el ministro de Economía, Sergio Massa, como su par brasileño, Fernando Haddad, dejaron en claro que lo que empezó a charlarse es la posibilidad de una “moneda común” en la región, lo que difiere mucho de lo que especuló primero. Este dinero complementario regiría a la par de los billetes oficiales y se utilizaría para transacciones comerciales entre las Naciones sudamericanas integrantes del bloque.

Si bien la sola posibilidad de una moneda común puede parecer novedad, lo cierto es que en el mundo no lo es debido a la globalización y regionalización de las economías. En África, catorce países utilizan el Franco CFA para su comercio con una paridad fija con respecto al Euro, por citar uno de los tantos ejemplos.

Entre las ventajas que presenta tener una moneda común es la de crear mercados más grandes y generar economías de escala. Se eliminarían las barreras para los bloques productivos y por ende habría mayor productividad. Reduciría la posibilidad de especulación al dejar de comercializar en dólar, una moneda externa a la región y brinda una mayor soberanía al no depender del dólar.

Sin embargo, existen muchos desafíos para poder llevarlos a cabo. La paciencia es uno de ellos porque un proyecto así requiere de un largo tiempo de análisis y debates. Pero, principalmente, si la idea es pensar en una iniciativa regional, todos los países del Mercosur deberían estar de acuerdo con la misma y Uruguay no parece dar señales de ello. Su presidente Luis Lacalle Pou ya hizo público su deseo de que los miembros del Mercosur puedan negociar acuerdos de libre comercio de manera individual y no en bloque, algo que no cayó bien en Argentina y Brasil.

Ya con el presidente brasileño en Uruguay, las principales conclusiones que dejó su paso en Argentina es que pudo haberse plantado la semilla de lo que algún día sería un gran árbol. El debate de la moneda común se instaló en la agenda pública con voces a favor y en contra. En caso de prosperar, es un hecho que Alberto Fernández no verá los frutos de esa planta durante su mandato.

Memorandúm con impacto en Misiones

Pero la visita de Lula no sólo se trató de anunciar un proyecto del que nadie puede garantizar si se pondrá en marcha o no. Su presencia significó también el relanzamiento de la relación bilateral entre las dos economías más grandes de Sudamérica con una agenda que se enfocó en mejorar el flujo comercial y fortalecer el vínculo de integración regional.

De esta manera, ambos países firmaron un Memorándum de Entendimiento sobre Integración Económica y Financiera con 82 puntos de cooperación que fueron consensuados a través de reuniones entre ministros, funcionarios y empresarios de ambas partes. Además de la moneda común, entre los aspectos destacados se encuentran la integración energética a través de la financiación por parte de Brasil del gasoducto Néstor Kirchner, lo que le permitirá a la Argentina exportar gas a su principal socio comercial.

La provincia de Misiones juega un rol clave en una mayor integración entre Argentina y Brasil por su cercanía territorial con este último país. Es por eso que algunos de los puntos tienen impacto en la Tierra Colorada, entre ellos la ratificación de construcción del puente San Javier-Porto Xavier.

El artículo 37 reza: “Acordaron coordinar de manera conjunta todas las acciones necesarias para avanzar en la construcción del Puente Porto Xavier-San Javier”. En ese mismo punto, ambos gobiernos resaltaron “la importancia de definir el futuro régimen de gestión y mantenimiento del Puente São Borja – Santo Tomé y su Centro Unificado de Fronteras e Infraestructuras Relacionadas, antes de la finalización de la actual concesión, en agosto de 2023, dada la importancia de dicho puente y su área de control integrado para el intercambio comercial de los dos países, manteniendo el alto estándar que actualmente tiene la administración del centro, con tiempos expeditos que lo convierten en una opción eficiente para el transporte de cargas”. También determinaron que “los respetivos gobiernos tomarán las medidas necesarias para la revitalización y mantenimiento regular del puente Uruguaiana-Paso de los Libres.

Potencial hidroeléctrico

En el memorándum además se menciona el interés en desarrollar los potenciales hidroeléctricos binacionales y se acordó reactivar el Comité Técnico Mixto (CTM), con el objetivo de retomar los estudios técnicos relativos a los emprendimientos binacionales, en el marco del Tratado para el Aprovechamiento de los Recursos Hídricos Compartidos de los Tramos Limítrofes del Río Uruguay y de su afluente el Río Pepirí-Guazú, que hace de frontera entre Misiones y el estado de Santa Catarina, Brasil en todo su curso.

Pedidos de Herrera Ahuad

El gobernador de Misiones, Oscar Herrera Ahuad, y el embajador argentino en Brasil, Daniel Scioli, se reunieron en la previa a la firma del memorándum donde proyectaron las oportunidades que se le puede abrir a la Tierra Colorada en este nuevo capítulo de relaciones entre los dos países.

Para Herrera Ahuad la integración tiene que ser a través de la economía del conocimiento, aportes a la sustentabilidad y generación de empleos de nuevas tecnologías aplicadas a la ciencia. Esta mirada no es casual: Misiones viene aplicando hace años una política con eje en estos rubros lo que le daría una ventaja por el resto de otras provincias a la hora de pensar en exportar conocimiento. Hoy, por ejemplo, a través de los cursos del Silicon Misiones, cualquier misionero puede estudiar programación gratis desde donde se encuentre, algo que no ocurre en otras jurisdicciones.

Buscamos como objetivo avanzar en la economía del conocimiento, aportes a la sustentabilidad y generación de empleos de nuevas tecnologías aplicadas a la ciencia. Entendemos que el camino es la innovación, creatividad, ciencia y las tecnologías de información y comunicación. — Oscar Herrera Ahuad (@herrerayflia) January 24, 2023

La interna del Frente de Todos

Podría decirse que fue el efecto menos esperado, pero a casi cuatro años del gobierno de Alberto Fernández a nadie podría sorprenderle lo que sucedió. Con la partida de Lula de Argentina se inició un nuevo capítulo de la interna de la coalición gobernante, que de “Frente de Todos”, nada tiene.

Como si fuera un dejavu, los cruces se iniciaron a partir de declaraciones no públicas del ministro del Interior Wado de Pedro, uno de los hombres más cercanos a la vicepresidenta Cristina Kirchner. En distintos medios, inclusos los oficialistas, “trascendió” (por no decir que lo filtraron) el “enojo” del ministro por no haber sido invitado a la reunión que Fernández mantuvo con el mandatario brasileño y referentes de organismos de derechos humanos, como Madres y Abuelas de Plaza de Mayo.

Quienes rodean a De Pedro, dijeron que el ministro estaba «dolido» por no poder ir al encuentro con los organismos de derechos humanos porque «se trató de un tema que tiene que ver con su historia» y consideraron que «mezclar esas cosas con las especulaciones electorales es ya ’no tener códigos’”.

Si bien desde el sector “albertista” intentaron bajarle el tono a la discusión, este viernes la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, se encargó de tirarle gasolina al fuego que empezaba a extinguirse e “invitó” a su par de Interior a aclarar “los dichos”.

«No me queda muy claro si es una información en off the record del ministro o de su entorno. Si fueron declaraciones del propio ministro, creo que es un buen momento para aclarar si es un trascendido mediático utilizado para algún sentido. Es buen momento para que el ministro De Pedro pueda aclarar si esto ocurrió o no, porque ponen en boca de él alguna situación como falta de códigos. Si hay falta de códigos en todo caso es en referencia de quiénes son parte de un Gobierno y critican al Gobierno», declaró.

“Si no nos sentimos contenidos deberíamos dar un paso al costado”, agregó subiéndole el tono a la disputa.

Ahora resta esperar si De Pedro aclarará o no los “trascendidos”. Lo cierto es que las peleas léxicas entre los miembros de un mismo gobierno se ha normalizado tanto que se convirtió en un motivo de apuesta como si fuera una actividad deportiva. Es solo sentarse y especular con cuál será la próxima chispita que los propios hombres y las propias mujeres del Frentes de Todos conviertan en un incendio a su alrededor.

El dólar y un nuevo récord

La realidad argentina pone en jaque teorías tan viejas como la propia injusticia. Cualquier niño o adulto de otra parte del mundo podría explicar que el pasado y el presente son conceptos relacionadas al tiempo y al paso del mismo. Con esta teoría, concluiría que jamás “ayer” puede volver a convertirse en “hoy”.

Sin desconocer la lógica y aceptada mundialmente teoría anterior, los argentinos aprendimos que el pasado y el presente, así como una cuestión del tiempo (y del paso de los segundos, minutos y hora) puede ser una “acción” y sabemos que el “ayer”- contrariamente a lo que dicen los libros- en cualquier momento puede volver a convertirse en “hoy”.

¿Cómo llegamos a desarrollar esta osada teoría? Los vaivenes de nuestra economía puede ser una parte de esa explicación. Lo que sucedió con el dólar esta semana es una muestra de ello.

La semana siguiente al anuncio de recompra de deuda que anunció Massa el dólar blue cerró el viernes con un récord histórico y cotizó a $386 para la venta.

Como ya sabemos con sobrada experiencia, cuando la divisa informal sube, también lo hacen los precios en las góndolas, en especial en los alimentos. Massa, que siempre dio la imagen de ser una persona respetada por los mercados, se enfrenta a un inicio de año con movimientos en el tipo de cambio y con una inflación que en enero ya las consultoras privadas señalan será por encima del 4% que estimaba Economía. El 2023 recién comienza. pero sus números acumulan tensiones.

Larreta en Iguazú y la interna de Juntos por el Cambio

Mientras Patricia Bullrich lograba la tan ansiada foto con Mauricio Macri, su principal competidor en la carrera a la candidatura presidencial de Juntos por el Cambio, Horacio Rodríguez Larreta, llegó a Puerto Iguazú donde recorrió la ciudad y brindó una conferencia de prensa junto a referentes del partido en la provincia.

El jefe de Gobierno porteño es una de las principales figuras que tiene el Pro, el principal partido que integra la alianza opositora. Es por eso que no pasó desapercibida la ausencia de Martín Goerling, secretario del Pro en Misiones, en su visita a la ciudad turística.

Cuando le preguntaron a Goerling por su ausencia, la explicación que brindó se define en una palabra: internas. El ex titular de Yacyretá es el representante de Bullrich en Misiones y estuvo con ella en la vecina provincia de Corrientes.

¿Sería raro ver a un miembro del Pro junto a una de las máximas figuras del Pro? La respuesta lógica es: “no”. Goerling y Larreta pertenecen al mismo espacio que integra una coalición y que estén juntos en una conferencia de prensa debería entenderse por algo “normal y obvio”.

Quienes si acompañaron a Larreta fueron el diputado nacional Alfredo Schiavoni (Pro), su par en la cámara baja Martín Arjol (UCR), la también legisladora, Florencia Klipauka (Activar) y Pedro Puerta (Activar).

En definitiva, en esa mesa frente a los medios estuvieron representados las tres patas que integran Juntos por el Cambio en la Tierra Colorada, aunque no logró reducir la feroz interna que atraviesa el partido de cara a las elecciones provinciales del 7 de mayo.

A 98 días de los comicios en Misiones, la principal fuerza opositora lejos está de brindar propuestas porque aún se halla en la embarrosa discusión de las candidaturas. En Activar y el Pro parece que las cosas están claras: Pedro Puerta y Martín Goerling serían los nombres que buscarán integrar el binomio de JxC. Pero el radicalismo, el partido con más historia de esa alianza, aún sigue envuelto en internas propias. Por un lado está Martín Arjol, por el otro aparece el diputado provincia Ariel “pepe” Pianesi. Ambos con las pretensiones de encabezar la boleta o, en último caso, acompañar como vice. ¿Hay tiempo para internas? Los propios dirigentes dicen que no es lo ideal y que debería definirse por consenso, aunque ese acuerdo hoy parece muy lejos de lograrse.

El Frente Renovador y una sana competencia

Son muchos los que creen que la política es el reflejo de la sociedad. Tal vez sea por eso que el clima de paz social que se observa en Misiones se viene retratando en la campaña del Frente Renovador de la Concordia, partido que buscará que las urnas el 7 de mayo nuevamente respalden su proyecto, tal como viene ocurriendo desde 2003.

El ex gobernador Hugo Passalacqua y el joven Lucas Romero Spinelli es la ya conocida fórmula a gobernador y vice del oficialismo provincial. Los dos diputados provinciales se encuentran recorriendo la provincia llevando sus ideas y estando en contacto con los ciudadanos, lo que les da una amplia ventaja frente a sus adversarios, que (como se explicó en párrafos anteriores) aún no logran ponerse de acuerdo entre ellos.

Pero si bien las luces están puestas en quién será el próximo gobernador, dentro de los cargos ejecutivos también se elegirán intendentes. La renovación le dio libertad a sus funcionarios y militantes de presentarse y encabezar sublemas como candidatos a jefes comunales.

En las últimas semanas y días varios fueron los nombres se postularon a diferentes alcaldías. Desde intendentes que irán por su reelección hasta nombres nuevos que buscarán darle un “refresh” al Municipio.

Si bien dentro de cada boleta hay un candidato/ta que busca vencer al otro, hasta el momento la discusión puede encuadrarse dentro del plano de la madurez, con debates de ideas, proyecto y propuestas, sin recurrir a chicanas y peleas, prácticas de la vieja política que tanto agotaron a la sociedad. Esto se puede explicar a partir de que todos están convencidos del proyecto que integran y saben que, al final de cuentas, son más las cosas que tiene en común, que las diferencias sanas y lógicas que pueden existir dentro de un mismo espacio.

Ahora Misiones, el motor de la economía

Dentro de los datos destacados de la semana son las estadísticas que se conocieron de los programas provinciales “Ahora” y la amplia ventaja que le sacaron a los “Ahora” nacionales.

Durante el 2022 las ventas en Misiones con el “Ahora 12” (plan del Gobierno nacional) fue de $12.039 millones, lo que significó un incremento del 4,5% en relación al 2021.Por su parte, las financiaciones que se hicieron los programas “Ahora Misiones” (plan provincial) totalizaron, de acuerdo a datos oficiales del Ministerio de Hacienda, los $1600 millones mensuales, lo que significa un promedio de $19. 200 millones a lo largo del 2022.

En resumen, los Ahora Misiones generaron un 60% más de ventas que los Ahora nacionales con una diferencia que a su favor que superó los $7 mil millones y se posicionaron como los favoritos por los misioneros a la hora de hacer una compra.

¿Por qué el Ahora Misiones supera al Ahora 12?

A la hora de explicar por qué un programa es más elegido que el otro, la clave está en el interés y en los reintegros. El programa Ahora 12 lo que hace es financiar el interés y estirar los tiempos de pago. Actualmente la tasa de interés que tiene esta iniciativa es de 24% para compras en 12 cuotas.

En cambio, el Ahora Misiones no posee intereses en su cuota y, de acuerdo al plan, puede reintegrar hasta el 41% de la compra. Es decir que un televisor de $100 mil, el cliente lo puede terminar pagando $90 mil en hasta 12 cuotas.

Ahora Misiones: cuáles son los más elegidos

Los Ahora Misiones se pusieron en marcha en el año de 2016 y de ese momento se han sumado programas y rubros. De acuerdo a los datos de Hacienda los planes más elegidos son el Ahora Misiones +21 exhibe un promedio de ventas mensual cercano a las $550 millones, el Ahora Canasta con $250 millones y el Ahora Misiones tradicional con aproximadamente $230 millones de pesos.