Alberto Fernández respondió críticas de Milei: «Mi perro no me aconseja y está vivo»

"Si el presidente se refirió a mí llamándome títere, quiero decirle que no lo soy, no lo fui ni lo seré. También debes saber que mi perro no me aconseja (y está vivo), que las “fuerzas del cielo” no me mandan señales y que mis acciones y reacciones son el resultado de la reflexión y no de alteraciones psicológicas, dijo el ex mandatario al responder las críticas del presidente Javier Milei, durante la reunión de la Fundación Libertad.

El jefe de Estado hizo un discurso con referencias altisonantes y aludió de manera tácita y burlona a varios economistas, políticos y comunicadores críticos de su gestión. En el caso de Alberto Fernández, expresó: «Dijo el títere que el superávit fiscal es insignificante pero ellos me entregaron un déficit de 15 puntos del PBI». Se refería a un tuit del exmandatario donde escribió: «Lograr un insignificante superávit a costa de que el Estado deje de cumplir sus obligaciones esenciales, no es el camino correcto. La salud y la educación pública han sido pilares para nuestro pueblo. No permitamos que las destruyan. Basta de mentiras!».

Sobre las acusaciones de Milei de noche, Fernández contestó: