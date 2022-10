Me detectaron cáncer… ¿Y ahora qué?

Hoy escribo en primera persona y no como profesional sino como la mujer que fue a hacerse un control de rutina, casi como un trámite, y se encontró con un diagnóstico que le cambió la vida.

El título de la nota es la primera pregunta que me hice, mientras sentía que me clavaba en el piso para siempre. El mundo se detuvo en ese instante.

Jamás me voy a olvidar de cómo me lo dijo el médico: mal diagnóstico, buen pronóstico. Y en ese momento decidí aferrarme “como loca” a la segunda parte de su frase. Cuando me tranquilicé lo primero que pensé fue “voy a operarme lo antes posible”, entonces voy a poder decir: tuve cáncer, en pasado.

Y así fue, comencé en ese momento a hacer todo lo que me dijo el médico que debía hacer, lo hice “sin chistar”, sin cuestionar, sin demorar. Sin escuchar otros casos. Tampoco busqué más información ni consulté a otro profesional.

Me enojé mucho. Y mientras iba tratando de aceptar lo que me había tocado, como a tantas otras personas me pregunté, ¿por qué a mí?

Claro que el proceso es personal, es único, no hay buenas o malas maneras de hacerlo. Cada uno hace lo que puede, como puede. Cuento esto porque quizás al menos alguna partecita le sirva a alguien más.

Hay cosas que hoy haría diferentes, pero la mayoría volvería a hacer igual, a mi me sirvieron. Gracias a Dios y a todo el maravilloso personal de salud que me atendió desde ahí y que todavía lo sigue haciendo, me fue muy bien.

Podría detenerme a contarles sobre la adversidad porque detrás del diagnóstico llegó la pandemia y todo eso que ya sabemos, porque lo vivimos todos… Pero me voy a enfocar en la vereda de enfrente que fue mucho mucho más amplia y de la que no me voy a olvidar jamás.

Apareció gente en mi vida, de la nada, algunos de ellos hoy son amigos, a otros no los volví a ver. Algunos usaban chaquetilla, otros me daban el paso en la calle, uno me cedió su turno y una persona que no atendía mi obra social me recibió y jamás me cobró nada.

Alguien me sacó una sonrisa, una persona se jugó por mí y me hizo la quimio con la dosis de otra paciente porque la mía estaba demorada, con ese acto me habló de amor al prójimo como nadie lo había hecho en toda mi vida.

Estaban estratégicamente desparramados y parados en el lugar exacto donde tenían que estar. A todos ellos, mi gratitud infinita. Créanme que hicieron la diferencia. Hoy quiero ser una de esas personas en la vida de alguien más.

Otra cosa que hice con mucho protagonismo fue decidir cómo quería pasar ese momento, cómo iba a transitar esa etapa, a quién incluir y a quién no, adónde iba a estar.

Cuándo afeitarme la cabeza, seguir estudiando y trabajando. Ir a la quimio acompañada. Muchas cosas no salieron como las planeé, y aprendí que la mayoría de las cosas no las podemos controlar.

Armé una red de contención (con mi familia, mis compañeros de trabajo, mis compañeros de coaching, mis entrenadores y mis amigos) y salté. La red funcionó maravillosamente bien. Cuando iba cayendo me sostuvieron y me ayudaron a pararme. Y volví a subir y a saltar a la siguiente etapa.

Aprendí a pedir, a delegar y a confiar. Como pude, me seguí riendo, inclusive de mi misma. Cuando me topaba con miedo paralizante, ataques de llanto o desesperación me conectaba con la respiración y logré tranquilizarme. Siempre.

Escribí hojas y hojas. Escribí en la computadora, en la agenda, en varios cuadernos, detrás de las recetas y de los análisis. Creo que si seguía la pandemia iba a escribir hasta en las paredes. Fue terapéutico para mi.

Me transformé y no sólo físicamente. Soy completamente otra hoy. Todavía estoy un poquito rota… Todavía estoy en tratamiento, todavía llega el octubre rosa y las emociones me invaden y hacen de las suyas. Pero les aseguro que no cambiaría nada de lo que pasó.

Al fin y al cabo, como dice la frase, somos historias, no diagnósticos. Y ésta, es una parte de la mía.

Ester Inglese