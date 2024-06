Columna | Lousteau se llevó puestos a Pianesi y a Arjol

Se aprobó en general la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos. Como lo dijeron todos los analistas a lo largo de estos meses, se trataba de una cuestión ideológica desde su raíz: por un lado los que querían darle herramientas de gobernabilidad a Javier Milei y por otro los que, como siempre, ponen palos en la rueda a cada gobierno que no conducen ellos mismos.

En este escenario, el Senado estuvo voto a voto, hasta empezada la sesión se poroteaba un empate pero con las dudas de lo que harían pocos de los legisladores de la Cámara Alta: Martin Lousteau era uno de ellos. No decepcionó y encontró el momento perfecto para reencontrarse con sus antiguos compañeros de cuando cumplía funciones como ministro de economía de Cristina Kirchner y fueron en contra del campo argentino.

El sector más kirchnerista del radicalismo no para de fracasar en las decisiones, desacierto en cada resolución. Lousteau no solamente votó contra la Ley Bases, sino que presentó un dictamen propio, casi gemelo al original pero cuyo autor era él mismo. Los grandes perjudicados en esto son el Diputado Provincial misionero Ariel “Pepe” Pianesi y el Diputado Nacional, Martín Arjol. Los ucerreístas misioneros quedan ceñidos a la determinación del senador porteño, pues es la línea que baja desde la presidencia del Comité Nacional de la UCR. Pero, además, sus intereses vuelven a estar centrados en la Capital Federal y no en el pueblo misionero y así profundizan la necesidad de generar caos. Prueba de ello es el oportunismo que llevaron adelante para sacar algún rédito del ataque a la legislatura misionera pasada, donde un grupo de radicales violentos que responden a sus líneas internas, rompió vidrios y causó destrozos en las puertas de la casa del pueblo, intentando desestabilizar la paz misionerista.

Este es el camino más rápido hacia el fracaso estrepitoso de la política, pues en tiempos como los que corren, el pueblo y la Patria los demanda cada vez más rápido. El analista politico Mario Riorda lo expresó de forma clara en la plataforma X (ex Twitter): “Lo más sorprendente de la era Milei es la reorganización (en proceso) del sistema de partidos. Creo (solo eso) que a nivel nacional, desde ayer, le ha quitado toda potencia electoral al PRO y UCR”. De cara a un año electoral clave, los radicales misioneros están cada vez más alejados de lograr un buen resultado en el proyecto que decidan encarnar.

*Por Emilia Guevara

*Periodista (USAL)

Maestrando en Gobierno (UBA).