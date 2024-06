Macron acusó a Rusia de imperialista y llamó a apoyar a Ucrania en la Cumbre por la Paz

Emmanuel Macron subrayó este sábado que para conseguir una paz duradera entre Ucrania y Rusia se tiene que respetar la legalidad internacional y eso exige como condición previa ayudar a Kiev a resistir a la agresión y a recuperar la soberanía.

En su intervención en la cumbre organizada en Suiza a iniciativa del Gobierno ucraniano, el presidente de Francia afirmó que “esa paz no se puede basar en la capitulación y por eso la condición previa es ayudar a Ucrania a resistir”.

“Lo que está en juego son nuestras reglas internacionales y la posibilidad de instaurar una paz en todas partes”, señaló el jefe de Estado francés, que criticó el hecho de que Rusia esté haciendo saltar por los aires esa legalidad internacional.

Explicó que, con la invasión de Ucrania, Rusia se comporta como un “régimen imperialista” y eso tiene que tener como respuesta un refuerzo de los principios de la Carta de la ONU para que se respeten las fronteras y la soberanía.

También le recriminó su actitud de “potencia revisionista” y dijo que hay que evitar que un país pretenda revisar la historia invocando el mundo que existía en el siglo XVIII o XIX.

Para Macron, “una de las prioridades clave ahora es la seguridad en torno a la central nuclear de Zaporizhzhia”, la mayor de Europa, que está en manos de las fuerzas rusas en una zona del frente con las tropas ucranianas.

Por último, el presidente francés puntualizó que la tregua olímpica que ha pedido “no es una obligación para Ucrania”, sino “un llamamiento para Rusia” para que ponga fin a la “guerra de agresión”, a los ataques contra los civiles y contra las infraestructuras.

Líderes de decenas de países se reunieron este sábado en Suiza para una primera cumbre por la paz en Ucrania sin la participación de Rusia, cuyo presidente, Vladimir Putin, exigió previamente la rendición de Kiev antes de cualquier negociación.

El encuentro de dos días en el lujoso complejo hotelero de Burgenstock juntará al presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, con otros más de 50 jefes de Estado y de gobierno.

El objetivo, según el país anfitrión, es abrir camino hacia una hoja de ruta hacia la paz que, posteriormente, involucre también a Rusia. Putin, sin embargo, tachó la cumbre de “truco para desviar la atención”.

En un discurso televisado, el dirigente del Kremlin dijo que ordenará un alto el fuego e iniciará negociaciones “tan pronto” como Kiev comience la retirada de tropas de las zonas del este y el sur de Ucrania en disputa y renuncie a entrar en la OTAN.

Zelensky rechazó el “ultimátum” de Putin y aseguró que le recordaba al estilo de Adolf Hitler. La OTAN y Estados Unidos también repudiaron las condiciones de Moscú para terminar la guerra iniciada con la invasión de Ucrania en febrero de 2022.

“¿Qué podemos decir de este ultimátum? No se diferencia de otros que haya dado antes”, desestimó un Zelensky, para quien las aspiraciones territoriales de Putin no son más que una “calumnia histórica” y advierte de que esta “nueva ola de nazismo ruso” se extenderá por todas partes si no es detenida.

“Se trata del renacimiento del nazismo. Es una nueva ola de este nazismo ruso. Todo lo que Putin dice, de darles parte de nuestros territorios que han ocupado e incluso no, (…) que parará y que no se congelará el conflicto, son los mismos mensajes que usó Hitler”, apuntó el presidente ucraniano.

Fuente: Infobae