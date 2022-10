Desde el INYM destacaron el nuevo precio de la yerba mate a 70 pesos y aseguran que no habrá faltante

El presidente del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), Juan Szychowski contó que desde nación fijaron un precio acorde al sector yerbatero y aseguró que tras la cosecha no habrá faltante de yerba mate.

https://todomisiones.com.ar/wp-content/uploads/2022/10/10-03-Ex-Juan-Juan-Szychowski-Nacion-definio-precio-yerbatero-7.35.mp3

Juan Szychowski – FM Express

Según Szychowski son precios excelentes que respetan la realidad del mercado y el pedido desde el sector productivo. Además, con estos nuevos precios la cosecha de verano no tendrá inconvenientes en cuanto a costos.

Con un pronóstico que a principio de año no era muy favorable para la planta de yerba, gracias a las lluvias de abril se recuperaron y pudieron llegar a una buena cosecha. Si bien los números no igualan a la cantidad producida el año pasado, el presidente del INYM estimó que con los más de 800 millones de kilos cosechados este año no habrá faltante de yerba mate.

Tal vez te interese leer: Yerba mate: tras el pedido de Misiones, Nación fijó el precio de la hoja verde en $70 el kilo

Con los números obtenidos de la cosecha, Szychowski aseguró que alcanzará perfectamente para cubrir consumo interno y para las exportaciones. Sumando a eso está el stock disponible que sirve para complementar en casos que haya alguna diferencia, de esta manera garantizarán el abastecimiento de todo mercado.

Lo más importante es que con los nuevos precios fijados, la cosecha de verano no tendrá ningún problema en cuanto a costos ya que el nuevo precio acompañó y superó los valores requeridos por los productores. Lo destacable también será que no habrá faltante de yerba mate, afirmó el referente del sector.

Yerba mate: el laudo de nación fijó en $70,80 el kilo de hoja verde https://t.co/C1UTTOuMBc — misionesonline.net (@misionesonline) October 3, 2022