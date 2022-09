Misiones participó del 9° Congreso Internacional por el Desarrollo Sostenible y el Medio ambiente

En Manizales Colombia, representantes misioneros municipales y provinciales, participaron de manera activa de encuentros donde se habló entre otras cosas, del financiamiento internacional para fortalecer el cuidado de los servicios ecosistémicos.

Se llevó a cabo en Manizales Colombia, el 9° Congreso Internacional por el Desarrollo Sostenible y el Medio ambiente, donde paralelamente también se llevó a cabo el 9° Encuentro de Responsables Ambientales de Provincias, Estados y Regiones de América Latina y el Caribe. En la oportunidad los representantes de la Municipalidad de Posadas y la provincia, presentaron la figura del “Responsable Ambiental Voluntario”.

Sobre el tema dialogamos en Misiones Online Tv , desde Colombia, con Anahí Fleck, magister en gestión ambiental y licenciada en Genética, a cargo de la Dirección de Restauración Ambiental en la comuna capitalina y Directora Adjunta del Centro de Interpretación de Cambio Climático en el Ministerio de Cambio Climático, de Misiones.

La también profesora universitaria de la UNAM y la Universidad Popular de las Misiones explicó algunos de los diversos temas abordados, tales como “Adaptación y Mitigación en Cambio Climático, Educación, Riesgo en Salud con el marco de la Resiliencia al Cambio Climático en Latinoamérica y El Caribe”.

También por Posadas y la provincia participaron con su trabajo: con la técnica en promoción socio cultural, Karina Correa y la tesista en Trabajo Social, Andrea Lara, así como el Ministro de Cambio Climático Gervasio Malagrida y Carlos Piegari, Director del Centro de Interpretación de Cambio Climático.

“Estuvieron presentes los grandes entes como la GEF ( El Fondo para el Medio Ambiente Mundial – FMAM (Global Environment Facility – GEF por sus siglas en inglés), El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Comisión Económica para America Latina y el Caribe (CEPAL), hablando de cómo son los mecanismos y procedimientos para canalizar fondos para los gobiernos y estados. En ese sentido había muchos puntos contrapuestos y se sentía una tensión constante. Como miembro de un estado provincial y municipal, me vi profundamente atraída por los contenidos que están brindando estos organismos multilaterales y poder aprovecharlos. Pero también en las exposiciones de los equipos sociales e investigadores, se mostró la cara positiva y no tanto, de poder acceder a estos financiamientos bajo los estatutos de los Objetivos para el Desarrollo Sostenible ODS. De hecho, están todavía en debate constante los conceptos de sostenibilidad y sustentabilidad, y de si esto es o no un progreso o desarrollo, y bajo que paradigmas queremos desarrollarnos” afirmó Fleck.

Durante el evento se firmó el Manifiesto de Manizales, para la conservación del Patrimonio Natural, Cultural, e Histórico y la gestión de los mismos hacia todos los ecosistemas. Hubo planteos desde cada uno de los miembros de los 10 países que participaron, y “traemos muchas ideas de conceptos y contenidos fabulosos, que nos fueron abriendo un camino que queremos poder trazar en Posadas y en la provincia de Misiones” agregó la funcionaria.

Fleck explicó la importancia de las obras necesarias para resguardar los espacios que se deben proteger y aseguró que “está comprobado que sin obras se deterioran los servicios eco sistémicos, por lo que las intervenciones bien pensadas, fortaleciendo ciertos sectores para el uso de la sociedad y restringiendo y cuidando otros sectores que necesitan más cuidado a nivel natural, el patrimonio natural se ve mucho más beneficiado. De otra manera aparece el deterioro y el mal uso. En ese sentido Misiones está a la vanguardia a nivel de legislación e intervención”.

Presentaron en Colombia la figura del Responsable Ambiental Voluntario

En Manizales se presentó también un trabajo que se realiza desde la Municipalidad de Posadas junto con la técnica en promoción socio cultural, Karina Correa y la tesista en Trabajo Social, Andrea Lara. Se trata de un proyecto que se gesta en plena pandemia, para poder capacitar a figuras ambientales. Las municipalidades generalmente poseen promotores ambientales que son quienes van acompañando los procesos de concientización, y por otro lado tienen a los inspectores ambientales, que tienen la facultad de generar infracciones, por ejemplo.

“En ese sentido se vio que hacía falta algo más, un concientizador que conozca de lo que habla, que convenza y sea un instrumento para llevar adelante los trabajos. Ahí nació el responsable ambiental, una persona amena, capacitada a quien consultar. Acá en Posadas por ejemplo nos metimos con el arbolado urbano y con la gestión integral de los residuos sólidos urbanos, con esos ejes principales empezamos a capacitar personas, y generamos cuatro instancias. Actualmente ya son más de 250 responsables ambientales voluntarios capacitados. Primero era solo para adultos y ahora también incluye a toda la familia. Antes de fin de año, habrá otra capacitación y el único requisito para estar, es amor por la naturaleza” cerró Fleck.