Cerro Corá | “Si no me devuelve lo que me debe, voy a pedir la cabeza de él”: así amenazaron a la víctima antes de su muerte

Un audio pone de manifiesto una amenaza de muerte que había recibido Lorenzo Da Rosa días antes de ser asesinado por José Andrés Quednau. Pero no es el homicida el que habla en la grabación a la que tuvo acceso Misiones Online.

Teresa del Carmen Venecio aseguró a este medio en una entrevista exclusiva que Quednau no actuó sólo y dio indicios de un posible cómplice que lo habría acompañado al sanguinario en el asesinato de su pareja.

El dato trascendental son los cinco machetes que había en la escena del crimen, tal como se adelantó oportunamente, uno pertenecía a la mujer, otro al hijo menor de esta, un tercero estaba en posesión de Quednau y ¿los otros dos?

En off los familiares de las víctimas recalcaron que el hombre había recibido una amenaza de muerte luego de un préstamo de dinero, el cual no fue devuelto. La misma grabación de 01:04 minutos será cotejado por la Justicia. Quien graba el audio tendría vinculación con el narcotráfico.

“Hola señora, ¿Cómo le va a usted? El problema es así doña, cuando el necesitó que se le dé una mano, yo le di, nunca le fallé”, comenzó la grabación a la que tuvo acceso este medio.

Crimen en Cerro Corá | Vulnerabilidad, asesinato y ¿Una guerra declarada?: “Si sale, lo vamos a matar”, aseguran desde el entorno de la víctimahttps://t.co/cqPAUOdkOH — misionesonline.net (@misionesonline) September 13, 2022

“El sabe que eso tiene que devolver. Si él no quiere laburar que me devuelva lo que me debe y vamos a arreglar. Yo soy una persona seria, sino voy a querer la cabeza de él, ya sabe lo que yo soy, él me conoce bien”, resonó en la mitad de la nota de voz reenviada por whatsapp.

“Soy una persona que cuando me necesitan doy una mano a cualquiera, pero no me gusta que me tomen el pelo. Si él tiene la plata yo voy a buscar lo que me debe, o si él quiere venir temprano, lo que sea. Yo ya cumplí con mi parte, no me gusta que me fallen, yo voy de frente, no me gusta que me jodan. Se lo que tengo que hacer y él sabe lo que tiene que hacer, es cortita la bocha”, cerró el hombre.

Ahora se abre otras incógnitas: ¿Quién envió el mensaje de voz? ¿Quednau tenía un cómplice?