Misiones | Habló la sobreviviente del cruel homicidio de Cerro Corá y dijo que el asesino tuvo otra persona que lo ayudó y “la justicia lo tiene que buscar”

Teresa del Carmen Venecio, sobreviviente del sanguinario homicidio en Cerro Corá, habló en exclusiva con Misiones Online. Recordó la tragedia que presenció y pidió justicia por Lorenzo Ramón Da Rosa, quién fue brutalmente asesinado por José Andrés Quednau.

El pasado miércoles la tragedia golpeó al Paraje Las Quemadas, ubicado en Cerro Corá, cuando Lorenzo Da Rosa de 40 años fue asesinado por José Andrés Quednau, ex pareja de la mujer. La autopsia reveló que la víctima del del sanguinario homicidio en Cerro Corá recibió al menos 50 cortes pero no se pudo determinar cuál fue el que terminó con su vida. El homicida ultrajó su cuerpo, quitándole el corazón e hizo una cruz con las muletas de la víctima atadas con sus intestinos.

Investigadores del caso aseguraron que el asesinato está entre los más escalofriantes en la historia de la provincia de Misiones e incluso aseguraron que jamás se hubieran imaginado toparse con una escena de tal magnitud.

Pero la palabra más buscada era la de Teresa del Carmen Venecio, quien habló en exclusiva con Misiones Online y relató la tragedia que presenció al ver como su ex pareja terminaba salvajemente con la vida de Lorenzo. La mujer estuvo internada en el Hospital Madariaga producto de las heridas que también sufrió en el ataque, una de ellas en su rostro y seguramente la acompañará el resto de su vida, recordando el sanguinario homicidio de su pareja.

La mujer recordó que ese mediodía iba caminando hacia la casa de un vecino y que en un momento del recorrido Lorenzo le pide que saque un poco de tabaco de su mochila. En ese momento aparece Quednau y empieza a insultarnos, asegurando que ellos dos lo habían insultado.

“Íbamos caminando y el agresor vino por detrás y nos dijo que le estábamos insultando y ahí me dio un machetazo en la cara y en la espalda. Después lo tiró a la canaleta a Lorenzo y ahí empezó a cortarle todo el cuerpo”, expresó con la voz entrecortada. Y agregó: “José pensaba que Lorenzo lo estaba insultando, pero no era así. Nosotros estábamos caminando y paramos un momento porque mi compañero me pidió tabaco, y en ese momento apareció y empezó a gritarnos. Me dio un corte en la cara y el celular me salvó que no me corte el pecho”.

Teresa había sido pareja de Quednau durante seis años, pero se separó y lo denunció por violencia de género. Con Lorenzo se habían conocido hacia un año y desde entonces estaban en una relación.

“Quiero justicia, no quiero que salga de la cárcel porque él va a salir y me va a querer matar. Lorenzo nunca me faltó el respeto, era un buen compañero, nunca fue malo, nunca me pegó, era un hombre tranquilo. Todos lo querían, era muy amable y respetuoso”, lo recordó entre lágrimas.

El hijo de Teresa, que también estaba con ellos, la socorrió y la llevó hasta la casa más cercana. Mientras caminaban la mujer escuchaba los gritos de auxilio de un vecino que presenció la trágica escena. Lorenzo yacía ya sin vida y con 50 cortes en todo su cuerpo, y su agresor con el arma homicida en la mano se quedó sentado a su lado, lugar en donde fue encontrado por la policía minutos después.

“Para mí José Andrés Quednau tiene otra persona que lo ayudó, tiene un cómplice y la justicia lo tiene que buscar. Hay una persona que pidió la cabeza de Lorenzo y hay grabaciones de eso”, dijo Teresa sin dar más detalles, y pidió que la justicia tenga en cuenta su versión.

Teresa esta segura que Quednau quería matarlos a los dos. “Es consciente de todo lo que hizo. Sabía muy bien lo que estaba haciendo y entiende lo que hizo. Él nos quería matar a los dos”, sentenció.

El sanguinario homicidio

Un llamado al 911 alertó el pasado miércoles lo que significaba uno de los peores crímenes cometidos en la provincia de Misiones: un hombre fue asesinado a machetazos, el homicida le quitó el corazón y le ató las muletas con sus intestinos en forma de cruz.

El homicidio se cometió entre las 15 y las 15:30 horas del miércoles 7 de septiembre en Cerro Corá. Teresa del Carmen salía de su vivienda ubicada en el Paraje Las Quemadas acompañada de su pareja, Lorenzo Da Rosa, en dirección hacia una propiedad a 800 metros de distancia.

En el camino, fueron interceptados por la expareja de la mujer, Quednau, quien la agredió, en principio, verbalmente. En la discusión interviene Da Rosa, con una aptitud física disminuida ya que tiempo atrás le habían amputado una de las dos piernas, razón por la cual se movilizaba con muletas.

Luego de este forcejeo entre los hombres, el homicida se va del lugar. Minutos después regresa empuñando un machete de grandes dimensiones y ataca a la mujer, provocándole un corte profundo en la zona del cráneo y otro cercano al pulmón. Pero, la peor parte se la llevó Da Rosa, quien recibió 50 machetazos en todo su cuerpo causándole la muerte.

El informe preliminar de la pesquisa detalló “presencia de cuerpo extraño en orificio bucal, achicamiento de cuero cabelludo, múltiples heridas punzocortantes en cuello, profundas, apertura de cavidad torácica y abdomen medio con evisceración y presencia en cavidad abdominal de presas de pan”.

A su vez, presentaba ambos brazos con múltiples heridas cortantes profundas. Además, precisaron “se observa intestino delgado extracorpórea uniendo dos muletas de madera en forma de cruz por delante del cuerpo”.

El homicida se negó a declarar

El sábado por la mañana, José Andrés Quednau fue llevado ante el Juez que instruye la causa, se abstuvo de declarar y designó su defensor oficial.

José Andrés Quednau de 37 años, llegó al juzgado de Instrucción Seis de Posadas, ubicado sobre la calle Buenos Aires, donde se presentó ante el juez Ricardo Balor y optó por abstenerse a declarar sobre lo ocurrido el pasado miércoles en Cerro Corá.

En principio, José Andrés Quednau enfrentará los cargos de homicidio agravado e intento de femicidio, cuya pena según el Código Penal argentino prevé prisión o reclusión perpetua.