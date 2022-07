Desde Twitter desmintieron a Elon Musk y aseguraron que no se incumplió ningún acuerdo

(Reuters) - Twitter aseguró este lunes que no ha incumplido ninguna de las obligaciones del acuerdo de compra que había acordado con el CEO de Tesla Inc, Elon Musk, quien recientemente rechazó el acuerdo.

El multimillonario dijo el viernes que buscaría poner fin a su acuerdo de 44.000 millones de dólares porque la compañía de redes sociales había incumplido múltiples disposiciones del pacto.

Pero este lunes, desde la red social negaron por completo los dichos de Musk y aseguraron que no se incumplió nada de lo pactado.

Elon Musk se niega a comprar Twitter

El presidente ejecutivo de Tesla inc, Elon Musk, dijo el viernes que rescindió su oferta de 44.000 millones de dólares por Twitter Inc., bajo el argumento de que la empresa de redes sociales no había proporcionado información sobre cuentas falsas en la plataforma.

Las acciones de Twitter cayeron un 6% posteriores al cierre de sesión en Estados Unidos.

En una presentación, los abogados de Musk dijeron que Twitter no había respondido o se había negado a responder a múltiples solicitudes de información sobre cuentas falsas o de spam en la plataforma, lo cual es fundamental para el desempeño comercial de la empresa.

Musk había amenazado con detener el trato a menos que la compañía mostrara pruebas de que las cuentas de spam y bots representaban menos del 5% de los usuarios que ven publicidad en el servicio de redes sociales.

El mes pasado, Twitter le permitió a Musk acceder a su «firehose», un repositorio de datos sin procesar de cientos de millones de tweets diarios.