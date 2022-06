Liliana Rodríguez reveló las irregularidades que encontraron en la CELO: “Hay $314 millones que no sabemos dónde están”, sentenció

La cifra corresponde a lo que recaudó la entidad en mayo y, con ese número, la cooperativa obereña podría haber saldado la deuda en la factura mensual que tiene con Energía de Misiones, que asciende a $110 millones. Balances incompletos y dinero en efectivo en cajas fuertes donde decían que había papeles, algunas de las anomalías que hallaron en la entidad.

La ministra de Acción Cooperativa Mutual, Comercio e Integración de Misiones, Liliana Rodríguez, brindó detalles de las irregularidades que hallaron en la Cooperativa Eléctrica Limitada de Oberá (CELO), entre las que están balances que no reflejan deudas, cajas fuertes en la entidad con dinero y una recaudación mensual de más de $300 millones que se investiga en qué fue destinado.

La CELO es conocida principalmente por proveer la Energía Eléctrica y el Agua Potable en Oberá, aunque también brinda servicios de telecomunicaciones, sepelios, saneamiento, gas envasado.

En una entrevista con el programa El Ciudadano se Revela, la funcionaria señaló que además de la “deuda histórica”, lo que agravó y diferenció la situación de la entidad obereña con respecto a otras cooperativas de la provincia, es que le adeuda $110 millones a Energía de Misiones en concepto de “factura mensual”, pese a que tan solo en mayo la CELO recaudó $314 millones, según un arqueo efectuado por el Ministerio provincial.

Cabe precisar que el camino de la energía a la tierra colorada es el siguiente: Energía de Misiones, ex EMSA, le compra a CAMESSA (la compañía administradora del mercado mayorista) el servicio y luego se las vende a las cooperativas, quienes se encargan de distribuir el suministro en su localidad.

Rodríguez detalló que del total de lo que recaudan en las facturas de luz de manera mensual, las cooperativas deben girar la mitad a Energía de Misiones para que con ese dinero puedan pagarle a CAMESSA.

En el caso de la CELO, señaló que no pagó ese dinero en los primeros 6 meses del año, aunque el análisis que ordenó en las cuentas del organismo arrojó que del 1 al 31 de mayo lograron una recaudación de 314 millones de pesos. “Hay $314 millones que no sabemos dónde están”, denunció

Diferenció, también, la situación de la CELO con la de otras cooperativas de la provincia al marcar que, si bien hay muchas con deudas históricas, todas pagan la factura mensual a la exEmsa.

“Muchas cooperativas mantienen deudas, pero pagan la deuda del mes que es lo que necesita Energía de Misiones para pagar la deuda a CAMESSA”, manifestó.

Más irregularidades

A principios de junio, con Rodríguez a la cabeza, Acción Cooperativa intervino las cajas de la Celo para fiscalizar la recaudación. “Cuando estábamos fiscalizando la caja me avisan que la jueza puso un interventor recaudador y que el embargo ya estaba producido. Para cobrar la deuda con EMSA se llevaban el 50 por ciento de la recaudación de electricidad”, aclaró.

Tal vez te interese leer: Oberá: por malversación de fondos, embargaron las cajas recaudadoras y las cuentas de la CELO

“Empecé con otros análisis donde encuentro muchas irregularidades, inconsistencias, desprolijidades”, agregó.

Entre las anomalías, contó que en los balances aprobados de la CELO no figuraba la deuda con Energía de Misiones. También hallaron cajas fuertes donde decían que había papeles, pero que al abrirlas encontraban dinero en efectivo.

“Por otro lado nos encontramos que no hay responsable de esas cajas fuertes”, apuntó.

“Esperábamos una denuncia”

Sobre el por qué y cómo la CELO llegó a esta adeuda, Rodríguez explicó que en primer lugar la CELO “se aisló” y decidió no participó de las mesas de trabajo que existen en la provincia entre las cooperativas y su ministerio y el de Hacienda.

“Todas están sentadas en la mesa de trabajo menos la CELO, entonces es muy difícil conocer la situación si no está en ese lugar donde cada una puede plantear sus necesidades”, expresó.

También, reiteró que los balances de la entidad no marcaban una situación de déficit económico porque no estaba plasmado la deuda con Energía de Misiones. “De primera mano no sabía qué ocurría con la CELO, nunca tuve un llamado para hablar, tampoco pude verlos en la FEMICAP (Federación Misionera de Cooperativas de Agua Potable). Sí existían muchos rumores acerca de la deuda, pero un Ministerio serio no puede actuar si no hay una denuncia concreta de lo que está sucediendo porque es una institución democrática en funcionamiento”, narró.

La exdiputada provincial declaró que esperaba una denuncia o un pedido de información o una solicitud de ayuda ya sea del defensor del pueblo o de los síndicos de la CELO para poder actuar.

“La presidenta de Energía de Misiones me envió una extensa nota donde me contó la situación de la CELO y me llamó la atención cuando me dice ‘no me está pagando la factura del mes’”, explicó al revelar el momento en el que deciden intervenir en la entidad.

Por último, negó que todo se trate de una “persecución política” contra el hasta hace un mes presidente de la CELO, Pedro “Pilo” Anderson, quien fue desplazado de su cargo por el Consejo de Administración cuando las denuncias salieron a la luz. ““Esto no es persecución política, esto es un deber que tenía que cumplir…Es un problema económico de la cooperativa que necesitamos como Gobierno de la provincia saber dónde está la plata y en qué se gastó”, concluyó.

Oberá | La justicia intervino las cajas recaudadoras de la CELO y el dinero fue entregado a Energía de Misioneshttps://t.co/Cn44vM0MEy — misionesonline.net (@misionesonline) June 15, 2022