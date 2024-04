El Gobierno Nacional convocará al Pacto de Mayo solamente a los gobernadores que apoyan la Ley Bases

El presidente Javier Milei había anunciado que convocaría a mandatarios, ex presidentes y líderes partidarios a un gran acuerdo nacional, pero su preocupación por los votos en el Senado, lo llevaron a restringir las invitaciones.

A la hora de convocar al Pacto de Mayo, el Presidente Javier Milei enumeró en la Asamblea Legislativa, uno por uno los puntos de acuerdo que propondría al arco político. Sin embargo, el máximo mandatario nunca dejó en claro quiénes recibirán la invitación, sino que, se refirió de manera generalizada a gobernadores, ex presidentes y líderes de partidos.

Pese a que solamente falta un mes para la cita, desde la Casa Rosada, importantes referentes del Presidente dijeron que para ser invitados, los opositores deberán cumplir con un requisito indispensable: dar previo apoyo a la Ley Bases.

El gobierno viene de obtener el dictamen para el paquete de leyes que presenta como crucial para la «nueva era de libertad» del país, y comenzará el debate en el recinto a partir del próximo lunes. Si no hay sorpresas, en la Cámara baja parece contar con los votos necesarios para la votación, que se espera tenga lugar el martes después de una sesión maratónica. Sin embargo, existe preocupación por no alcanzar los números necesarios en el Senado, donde el grupo de «los 39» que Victoria Villarruel logró reunir con las fuerzas no kirchneristas en el verano se encuentra frágil.

Conscientes de que la influencia de los gobernadores en el Senado es más marcada que en la Cámara de Diputados, en el ámbito nacional consideran la posibilidad de persuadir a los gobernadores ofreciéndoles reconocimiento futuro si cooperan, mientras que podrían castigarlos si se niegan, se centrarán especialmente en los líderes de las fuerzas provinciales, que son clave en la votación. Estiman que al dejarlos fuera, los expondría al riesgo de ser percibidos, por la opinión pública, en la misma categoría que el kirchnerismo, que ya ha anunciado que no dará su apoyo. Esto representa una nueva aplicación de la antigua lógica de amigo-enemigo adaptada a las categorías de «la casta» y «los argentinos de bien» que los libertarios utilizan para ejercer presión desde el discurso.

Si los gobernadores mantienen su firmeza en la decisión de separarse, es probable que no sean invitados a Córdoba ni Axel Kicillof (Buenos Aires), ni Ricardo Quintela (La Rioja), ni Gerardo Zamora (Santiago del Estero), ni Gildo Insfrán (Formosa). Es muy probable que Gustavo Melella (Tierra del Fuego), el radical-K de Forja, quede excluido, y también dan por perdido a Gerardo Zamora (Santiago del Estero), a pesar de los esfuerzos del ministro del Interior, Guillermo Francos, quien incluso viajó a su distrito para hablar en persona, aunque parece que sus esfuerzos no dieron frutos.

Es probable que inviten a todos los referentes provinciales de Juntos por el Cambio, aunque no descartan sorpresas. Si hubiera bajas en ese sector, el Pacto podría distanciar aún más a los «cambiemitas» más críticos, como Maximiliano Pullaro (Santa Fe) o Ignacio Torres (Chubut), que forman parte de la coalición aliada desde la UCR y el PRO pero han expresado reservas en los últimos meses. Sin embargo, se cree generalmente en la Nación que no obstaculizarán el proceso.

El caso de Martín Llaryora (Córdoba), el peronista anti-kirchnerista, es particular, ya que ha dejado atrás sus críticas y ha insinuado que dará su aprobación. Además, ha aceptado actuar como anfitrión y está colaborando en la organización del evento junto a Karina Milei. Aunque la ubicación aún no se ha revelado, se rumorea que podrían optar por un espacio más reducido e institucional, como el Palacio de Justicia local, en lugar del Estadio Mario Kempes. La celebración del pacto se llevará a cabo a toda costa, incluso si solo asisten unos pocos. En este caso, la foto podría convertirse en un revés en lugar de un logro.