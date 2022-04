Nazarena Fleitas coordinadora de la Asociación de Travestis, Transexuales y Transgéneros de Argentina en Misiones (ATTTA), ahora va a estar al frente del área de Diversidad del Observatorio de Violencia Familiar y de Género. En dialogó con Misiones Online comentó acerca de la situación provincial en materia de derecho para la inclusión del colectivo LGBTIQ+.

“Es increíble que la provincia este avanzando en un área como esta, nunca se esperó y está bueno que un persona trans este delante de esa área, es algo que hemos luchado mucho para que se pueda lograr, la población trans nunca estuvo al frente y es algo increíble y de festejo total” recalcó Fleitas.

Esto se trabajó desde agosto del año pasado para que pueda suceder, además muchas personas del área ingresaron a trabajar en el municipio y en la provincia con trabajo registrado. También, este año se incluyen 12 personas dentro de lo que es municipio y provincia. “La cuestión es seguir avanzando para que los derechos se cumplan y poder ayudar a la población en general, o sea con políticas inclusivas reales y a disposición de todas las personas” indicó Fleitas.

Tal vez te interese leer: Parlamento de la Mujer del Concejo Deliberante: “Fue la fiel muestra de que estamos ocupando un montón de espacios”, aseguró María Eva Jiménez

Por otro lado, remarcó que es un área de diversidad en el cual se incluye a cualquier persona, no solo del colectivo, ya que el objetivo siempre fue la inclusión real. “Todo el mundo es más que invitado a ser parte de esto, si no somos parte como sociedad, no podemos avanzar” manifestó la referente.

MISIONES AVANZA EN EL PLAN CONTRA LAS VIOLENCIAS POR MOTIVOS DE GÉNERO https://t.co/rakdlwfENG — misionesonline.net (@misionesonline) April 29, 2022

En cuanto a la situación actual de la provincia, afirmó que “se avanzó bastante en materia de derecho, en la inclusión laboral, pero todavía en lo que es salud se sigue avanzando”, pero aseguró que se está trabajando en la agenda para lograr más cosas ya que ahora son parte de Estado. En el interior de la provincia “sigue siendo un gran problema en materia de derecho, la idea es seguir buscando las políticas públicas para poder dar la solución necesaria para todas las personas” concluyó Fleitas.

LEE TAMBIÉN