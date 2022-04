“No solo le hincaste, lo mataste boludo”, declaró el principal testigo del asesinato a puñaladas de Maximiliano Mendoza en Posadas

Con la comparecencia del principal testigo del crimen, se realizó la segunda audiencia del debate para ventilar el expediente del asesinato a puñaladas de Maximiliano Teodoro Mendoza en junio de 2018 en Posadas.

Con dos posturas bien marcadas, se reanudó el debate luego de un cuarto intermedio de casi veinticuatro horas. Alejandro Machado, el principal testigo del crimen en el barrio El Progreso de Posadas, aseguró que Hugo Rolón fue quién apuñaló a la víctima y luego se dio a la fuga.

Luego de las cataratas de dudas que dejó la declaración del imputado en la jornada de ayer lunes, Machado contó otra versión completamente distinta a la planteada por aquel. Admitió ser consumir de cocaína y que era cercano a la víctima.

El imputado, Hugo Alberto Rolón, aseguró y dijo ser inocente del crimen del Porteño, alegando que aquella noche se encontraba dormido en la habitación de la humilde vivienda que alquilaba Mendoza, pero no supo explicar el porqué tardó casi cuatro años en dar su versión de los hechos, debido a que se abstuvo en indagatoria ante el Juez Verón.

En cambio, Alejandro Machado, no se contradijo y afirmó lo que declaró en instancia policial y luego judicial. No negó que compartió una noche de tragos con la víctima y que Rolón también estuvo presente, pero que “iba y venía, como si estuviera buscando algo”.

El joven Machado, cuyas palabras eran las más esperadas para el Tribunal, las partes intervinientes y todo el público en general que siguió y sigue el caso, fue contundente y no dudo en acusar al imputado.

“Con Naranja (Rolón) éramos amigos del barrio. Aquella noche estábamos tomando licor de menta con Maxi, él en ese momento estaba sólo”. Después de un rato, se sumó el acusado del crimen, quién mostraba una extraña actitud según el testigo. “Rolón se iba y venía cada rato, no sé porque”.

Luego, continuó relatando que ambos no pelearon, ni siquiera discutieron anteriormente. “De golpe vi que le tiró una piña, pero por el pecho, Maxi le agarró la mano y salieron para afuera. No me metí porque no vi un arma ni nada. Ahí escuché que Maxi gritó `Ale ayúdame´ y ahí veo el cuchillo. No me quedo otra que ayudarle. Le tumbé y le pegue a Naranja, le fui a atender a Maxi y ahí el otro salió a correr. Cuando vi, a la altura del pecho tenía una puñalada, le busqué al vecino Lucas de enfrente para que llame a la ambulancia, como no vino, llamamos a la policía”.

Al arribar una comisión policial, Machado se subió al móvil de la fuerza de seguridad y los guió hasta el domicilio de Hugo Rolón, quién ya estaba esperando afuera, como sabiendo que no tendría escapatoria.

Por pedido del presidente del Tribunal, la secretaria le expuso al testigo la presunta arma homicida, a lo que este respondió “Yo vi un cuchillo pero era negro, no sé si es ese”, en relación a que el cuchillo incautado por los pesquisas tiene mango de color gris plata.

Ante la consulta de la parte querellante en cuanto a la presunta confesión del crimen por parte de Machado hacía un tercero desconocido, el mismo agregó que “Yo no le confesé a nadie que yo le maté a Maxi. Para mí que trajeron uno de no sé dónde porque cuando me di vuelta estaba esposado”. Rolón al desligarse del asesinato, lo acusó de llenó a Machado. Por último, en su testimonial en etapa de instrucción, el testigo manifestó que la pelea y posterior crimen de Maximiliano Mendoza fue por el hurto de un celular. “Yo escuché que Rolón le preguntó a Maxi por un celular, y él le respondió vos tenés que saber dónde están tus cosas”.

Los uniformados, de la escena del crimen se dirigieron sin escala al domicilio del sospechoso, guiados por Machado. “Cuando llegamos con la policía, Rolón me dijo `yo le hinqué´ y le respondí `no sólo le hincaste, lo mataste boludo´”.

“Rolón está buscando justificación, no quiere estar preso, por eso me culpa a mí”, cerró.

Falso testimonio o falsificación de documentos

Antes de Machado, compareció ante el Tribunal Penal 1, Héctor Fernández, quien habitaba en el mismo inquilinato que la víctima, pero su testimonio dejó un mar de dudas en cuanto a un posible falso testimonio o falsificación de documentos por parte de algún funcionario actuante en el expediente.

Ello se debe a que el hombre reconoció su firma pero no así lo expresado en las actuaciones. “Él vivía dónde yo vivía. Siempre nos saludábamos con Maxi. Yo trabajaba casi todos los días y llegaba de noche. Siempre estaban los muchachos en reunión”.

Prosiguió siendo contundente al expresar no saber ni recordar nada del hecho en debate, pero en el expediente consta que participó del procedimiento policial al momento del resguardo de la escena e incautación de la presunta arma blanca homicida. “Mi firma parece que está falsificada, yo nunca fui a un Juzgado”.

En cuanto a esto, el Fiscal Martín Rau solicitó una nueva prueba en cuanto a la declaración del testigo en cuestión y con ello, derivar en la investigación de un posible falso testimonio o falsificación de documento. Para ello, propuso la realización de una prueba caligráfica para saber si la firma pertenece o no a Rodríguez.

Luego de un cuarto intermedio de casi media hora, el Tribunal decidió no dar lugar al pedido de la Fiscalía, pero se correrá traslado al fiscal en turno para la investigación. Así también, se negaron al careo entre Machado y Rolón, propuesto por la defensa, por la desigualdad entre las partes.

El kiosquero de la esquina

Seguidamente, Lucas Oporto, el kiosquero de la esquina, compareció ante el Tribunal y contó lo que recordaba de aquel fatídico 9 de junio. “Era después de la medianoche, estaba acostado y Ale (Machado) me fue a golpear la mano, me dice desesperado que le hincaron a Maxi y me pide que le ayude. Veo el cuerpo de Maxi tirado, la mitad en la vereda y la mitad dentro de la casa. Le digo que no toque nada hasta que llegue la policía”.

Prosiguió comentando que fue él quien llamó al CIO 911 y al abuelo de la víctima. Garantizó que el chico Machado estaba asustado en aquel momento debido a que nunca habría vivido una situación similar. “Me pidió ayuda a mi porque somos vecinos, pero no amigos. Al llegar la policía ingresé a la casa y había cosas revueltas”.

Como cierre, ante la duda de la querella, el testigo aseveró que Héctor Fernández, alias Toti, participó de las pericias realizadas por la división de criminalística, contradiciendo la declaración de aquel.

Consumo maratónico de alcohol y drogas

Al iniciar la audiencia de este martes, el bioquímico forense Carlos González dio detalles de la autopsia realizada a la víctima y de los análisis perpetrados al imputado.

Comenzó su gran exposición dando una extensa explicación del análisis de las muestras provenientes de la autopsia. La víctima presentaba 1,44 litros de alcohol en sangre y, se detectó la presencia de compuestos cannabicos, es decir consumo de marihuana.

En segundo lugar, procedió a la pruebas emanadas de la extracción de sangre para determinar el grado de alcohol y el examen de orina para determinar si hubo o no consumo de psicofármacos por parte del imputado. “Negativo para cocaína, negativo para cannabis y se descartó la presencia de cualquier tipo de fármaco”.

Hugo Rolón mencionó en su declaración que entre el 8 y la madrugada del 9 de junio se excedió en el consumo de alcohol y drogas, y por ello durmió cuatro días seguidos en la comisaría luego de ser detenido por el crimen de Mendoza.

El profesional mencionó que “Cuatro días es mucho para que se mantenga el efecto. Pasadas 24 horas una persona ya no tiene más ese efecto, me parece exagerado”.

Pero, ante ello, el abogado defensor César Ortellado, destacó un “maratónico” consumo de alcohol y drogas por parte de su cliente. La respuesta del testigo fue que “Si la dosis es alta de las dos cosas la persona va a terminar durmiendo, no puede ser tan alta porque la persona no va a aguantar. Si era muy alto si se durmió”.