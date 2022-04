Esta mañana, se dio inicio en el Tribunal Penal Uno, al debate para esclarecer el asesinato de Maximiliano Teodoro Mendoza (25) en junio de 2018. En el banquillo de los acusados se encuentra Hugo Alberto Rolón (32), imputado por homicidio simple.

El Tribunal presidido por Ángel Dejesús Cardozo, acompañado por los Magistrados Viviana Cukla y Juan Manuel Monte, buscará con el correr de las audiencias, ventilar el expediente que llevó a cabo el Juzgado de Instrucción Tres de Posadas.

Los hechos se remiten al pasado 9 de junio del 2018. Aquella madrugada, en el barrio El Progreso de Posadas, resultó víctima fatal un joven de 25 años, identificado como Maximiliano Teodoro Mendoza, alias “El Porteño”.

El acusado, Hugo Alberto Rolón, conocido como “Naranja”, llegó a esta instancia imputado por el delito de homicidio simple, que prevé penas de 8 a 25 años de prisión, según reza en el artículo 79 del Código Penal argentino.

Según la reconstrucción de los hechos y la declaración de varios testigos, la víctima recibió dos puñaladas, una en la zona del abdomen y otra, en el tórax. Esta última, resultó ser la herida fatal.

Luego de una extensa lectura del auto de elevación a juicio por parte de la secretaria del Tribunal, el imputado se sentó frente a los Magistrados y decidió dar su versión de los hechos, postura distinta a la elegida en la etapa de instrucción, donde habría hecho uso de su derecho constitucional a permanecer en silencio.

Soy inocente

Hugo Alberto Rolón (32), llegó a juicio imputado por el delito de homicidio simple. El hombre, quien es empleado municipal, se halla bajo la tutela de César Ortellado, abogado defensor.

Al ser consultado por el presidente del Tribunal acerca de si deseaba dar su versión de los hechos, el acusado no dudó y se puso a disposición de las partes. Comenzó su relato siendo contundente al expresar “Me declaro inocente, aguante tanto tiempo para poder expresarme”.

En la reconstrucción de los hechos, se pudo conocer que junto a la víctima y al imputado, se hallaba en el lugar de los hechos, Alejandro Machado, quien se supone es el testigo principal del crimen. “Desde el primer momento, Machado me invitó a ese lugar”, haciendo alusión a la casa de la víctima, Maximiliano Mendoza.

“Yo me dormí en el lugar del hecho, me despierta Machado a golpes por eso me fui del lugar. Hasta el día de hoy me apuntan a mí y por eso estoy preso. Yo soy inocente, no es así como declaró Machado, yo nunca peleé con El porteño, porque era mi amigo. Yo estaba ebrio y no podía ni estar parado”, aseguró.

Quedó asentado en el expediente, según la madre y allegados al imputado, que este consumía drogas. Según se supo, consumió Clonazepam aquella trágica madrugada y por ende, `no recuerda nada de lo que pasó´. “Yo consumía pastillas, solo pido que se esclarezca esto y poder sacarme también la duda que tengo de que pasó ese día”.

Interrogatorio de la Fiscalía

Se generó en la sala una especie de preguntas y respuestas entre el representante del Ministerio Público Fiscal, Martín Rau y el acusado, Hugo Rolón. El imputado continuó con su relato “Consumí bebidas ese día, antes de ir a lo de Ale (Machado) había tomado, durante el día tomé W mientras fui a hacer una changa. Después tome cerveza con un primo”.

Manifestó que llegando a horas de la madrugada, Alejandro Machado lo invitó a su domicilio a tomar algo, más precisamente licor de menta. Pasado un rato, se dirigieron hacía el inquilinato donde residía “El Porteño”. “Machado trajo un puñado de pastillas y me dijo hoy le voy a dejar re loco a todos los vagos”.

En palabras del acusado, al llegar al domicilio de Mendoza, se encontraron con otras dos personas. “Seguimos tomando el resto de los dos licores, tomamos vino y Fernet que compramos en el kiosko de enfrente. Nunca fui consumidor de pastillas, pero si consumía marihuana cuando no estaba trabajando. Probé Clonazepam pero no era lo mío, me hacía dormir”.

Expresó que las personas allí presentes estaban sentadas en ronda y corría una jarra de vino, donde aparentemente habrían puesto pastillas. “La bebida tenía pastillas, me di cuenta pero seguí tomando”.

Después de un rato, Rolón declaró que la mezcla de alcohol y drogas lo venció y por ende, se fue a dormir a una de las habitaciones con las que contaba la precaria vivienda de Mendoza. “Ale me despertó, me pegó en el ojo izquierdo, me decía levántate vos fuiste, vos le mataste al porteño. Me levanté más perdido que antes de dormirme y salí de ahí”.

“Ale me seguía pegando, me siguió hasta la esquina. No ví a nadie más. El me decía vos le mataste, me siguió hasta la esquina y me pegaba. Llegué a la casa de mi tía y me saqué la ropa porque estaba todo sucio de tierra”. Esto último haciendo hincapié a la declaración de Cecilia Fernández (tía del acusado), quién expresó en sede judicial que su sobrino llegó asustado y se quitó las prendas que vestía.

Reconstrucción

Maximiliano Teodoro Mendoza fue ultimado a puñaladas el pasado 9 de junio de 2018 en un inquilinato ubicado sobre calle Cerrito casi Las Rosas del barrio El Progreso de Posadas. El acusado fue apuntado por otro hombre que estuvo presente en el lugar de los hechos aquella madrugada. Este último fue identificado como Alejandro Machado.

Según este personaje en cuestión, Rolón irrumpió en la vivienda de la víctima exigiéndole la devolución de un teléfono celular. Ante la negativa, se trenzaron a golpes de puño y eso derivó en la muerte a puñaladas de Mendoza.

Quien también brindó su testimonio en sede policial y judicial fue Cecilia Fernández, tía abuela del acusado, quién expreso que su sobrino llegó aquella madrugada a su morada preocupado y expresando “Salvame, le maté a Maxi”.

“Le dije que se quede tranquilo porque si él hizo eso la policía le iba a venir a buscar. Se sentó en la cama y se puso a llorar pero nunca me dijo el motivo. Se sacó la ropa y dejó todo”, dijo la mujer ante las autoridades policiales.

Dudas y más testigos

A su vez, comparecieron otros cuatro testigos. Dos de ellos oficiales de la Policía de Misiones, quienes participaron del resguardo de la escena del crimen y posterior captura del acusado. Ambos coincidieron y dijeron que Rolón no presentó resistencia al momento de su detención y que emanaba un fuerte aliento etílico.

“Vino un muchacho y nos dijo que él había sido testigo de la muerte de la víctima y nos señaló la vivienda del imputado. Llegamos al domicilio y sin imponer resistencia nos acompañó hasta la comisaría, nos aseguró que participó de una gresca pero que estaba preocupado porque no sabía que había pasado”, dijo la oficial.

Daniel Brito, médico pericial, revisó al acusado al momento de ser trasladado hacía la Comisaría. En su diagnostico expresó “Hugo Alberto Rolón presenta hematoma en el ojo izquierdo, escoriación en la palma izquierda, contusión en los nudillos y aliento etílico”.

Por último, Milton Darío Acosta, integrante del cuerpo médico forense participó de la autopsia del cuerpo de la víctima y confirmó que el mismo presentaba dos heridas punzocortantes, una en el abdomen y otra mortal, en el tórax.

Mañana a partir de las 8:30 horas continuará el debate con la comparecencia de más testigos.