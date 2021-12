Hoy es el Día Nacional de la Esclerosis Múltiple: Más de 8 mil personas padecen esta enfermedad en nuestro país

Hoy 18 de diciembre se conmemora el Día Nacional de la Esclerosis Múltiple, una enfermedad crónica, autoinmune, inflamatoria y degenerativa del sistema nervioso central que afecta a 2 millones y medio de personas en el mundo.

Cada 18 de diciembre se conmemora en Argentina el Día Nacional de la Esclerosis Múltiple para visibilizar esta enfermedad neurológica que afecta a más de ocho mil personas en nuestro país y que en el mundo es considerada la segunda causa de discapacidad entre jóvenes, solamente detrás de los accidentes de tránsito.

Suele presentarse en adultos jóvenes entre los 20 y los 40 años, y aunque no modifica la expectativa de vida de quienes la padecen, puede tener efectos discapacitantes y degenerativos.

¿Qué es la Esclerosis Múltiple (EM)?

Se trata de una enfermedad de causa desconocida, en la cual aparecen una serie de lesiones en el sistema nervioso central. El rasgo más característico de esta enfermedad es la pérdida de mielina, que es el material que rodea y protege las fibras nerviosas y que facilita la transmisión de los impulsos nerviosos.

La EM tiene una base inmunológica. El sistema inmunológico, normalmente encargado de defendernos de agresiones externas, como infecciones, no reconoce la mielina como propia y, en consecuencia, la lesiona. Si la mielina se destruye, la habilidad de los nervios para conducir impulsos eléctricos desde y hacia el cerebro se interrumpe y este hecho produce la aparición de síntomas.

No se sabe qué la desencadena, aunque puede haber factores genéticos, ambientales o infecciosos involucrados. No tiene cura, pero hay tratamientos y medicación que pueden disminuir, controlar, atenuar o espaciar los daños y brotes que produce. No es hereditaria ni contagiosa.

Los procesos de desmielinización y cicatrización aparecen en diferentes momentos y en diferentes zonas, de allí el nombre de esclerosis múltiple.

Síntomas de la esclerosis múltiple

Debilidad muscular.

Fatiga.

Poca coordinación.

Hormigueo en el cuerpo.

Alteraciones de la memoria.

Perdida del equilibrio.

Alteraciones visuales.

Temblor.

Rigidez muscular.

Sensibilidad al calor.

Disfunción sexual.

Problemas con los esfínteres.

Problemas en la vista.

Problemas cognitivos.

En realidad, no todas las personas que sufren de esclerosis múltiple presentan todos estos síntomas, por lo general solo ocurren alguno de ellos. Tampoco se tiene una proyección adecuada del avance de la enfermedad, hay pacientes cuyos síntomas son mínimos y se mantienen así el resto de su vida en cambio otros la degeneración es progresiva a tal grado que se deben incapacitar completamente.

Suele cursar con episodios agudos, de duración variable (días, semanas o meses) seguidos de remisiones (períodos en los que los síntomas disminuyen o desaparecen), también de duración variable, incluso años. Algunas veces, los síntomas empeoran sin presentar períodos de remisión.

Por tratarse de una enfermedad crónica y potencialmente discapacitante, tiene un impacto significativo en el ámbito familiar, social y laboral de los pacientes y afecta el estado de ánimo y la calidad de vida.

Diagnóstico

Un médico, probablemente un neurólogo, hará varios estudios para diagnosticar la EM, por ejemplo:

Examen neurológico: el médico busca deterioro en las funciones neuronales.

Examen oftalmológico: serie de pruebas para evaluar la vista y buscar enfermedades oftalmológicas.

Imagen por resonancia magnética (IRM): técnica que emplea un potente campo magnético y ondas de radio para crear imágenes axiales del cerebro y la médula espinal.

Punción espinal (también denominada punción lumbar): un estudio en el cual se inserta una larga aguja en la médula para extraer una muestra del líquido que circula por el cerebro y la médula espinal.

¿Cómo se trata esta enfermedad?

Lamentablemente, aún no existe una cura para la esclerosis múltiple. Los fármacos inmunomoduladores constituyen la mejor alternativa actualmente, no obstante no todos los pacientes responden a ellos.

La mayoría de los tratamientos buscan frenar su avance y lograr que el paciente pueda tener una vida normal, para ello se trabaja constantemente con ejercicios y actividades fisioterapéuticas.