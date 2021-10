Abusos en el Roque González: el juez de menores de Posadas hablo con las alumnas e insiste en la implementación urgente de la ESI

Luego del escándalo en el Instituto Roque González, donde alumnas denunciaron abusos por parte de sus compañeros, el titular del Juzgado Correccional y de Menores 2 de Posadas, Cesar Raúl Jiménez, se presentó esta mañana para hablar con las víctimas y actuar de oficio.

Cesar Raúl Jiménez se reunión esta mañana durante una hora con el rector del colegio, Juan Rajimón y con las alumnas que denunciaron las situaciones de acoso y abuso sexual que sufren desde prinicpio de año por parte de sus compañeros de curso.

“Nos reunimos con todas las niñas que integran el 2do año, se sienten vulneradas en sus derechos y escuchamos sus reclamos. Yo no tengo la posibilidad de tener una denuncia concreta por eso me constituí de oficio, me acompañó una mediadora del colegio y el psicólogo del juzgado”, contó en declaraciones a los medios luego de finalizar la reunión.

El juez de menores apuntó hacia la urgente implementación de la Educación Sexual Integral (ESI) en el ámbito escolar. “Hay una sociedad que está impregnada de estereotipos patriarcales y machistas. Este trabajo de respetar la identidad de género, respetar al otro y la posibilidad de instalar la ESI en toda la comunidad educativa que lleva como ley 15 años y todavía es negada por muchas instituciones educativas”, dijo.

E insistió en que, “tenemos que pensar en serio en instalar de alguna manera la ESI y que se involucre la comunidad educativa en su totalidad, esa es la tarea que nos resta por hacer”.

“Tenemos que convenir con la comunidad educativa es instalar la ESI como una alternativa frente a este tema, porque sino estamos parchando, resolvemos esta situación pero el año que pasa lo mismo, y ese es el interés puntual que tenemos”, aseguró el titular del Juzgado Correccional y de Menores 2 de Posadas, Cesar Raúl Jiménez.

La semana que viene mantendrá una charla con los menores acusados de hostigar física y verbalmente a sus compañeras.

Los alumnos involucrados reconocieron la situación

Tras las denuncias de abuso en el Roque González, efectuadas por las alumnas de la institución contra sus compañeros, el rector del colegio y sacerdote, Juan Rajimón, aseguró que “los alumnos involucrados tendrán medidas disciplinarias severas, que ya están dispuestas y serán comunicadas a los tutores en los próximos días”.

Luego de que alumnas denunciaran situaciones de abuso y amenazas, el rector, por medio de una conferencia que se realizó esta mañana, contó que trabajan para “Cuidar y preservar la integridad de los menores que están bajo nuestra guía”.

Respecto a los protocolos, explicó que la escuela aplica “la escucha y el acompañamiento a las personas”.

En cuanto a las medidas que tomaron a partir de lo que ocurrió, dijo que trabajan en base a los protocolos de la escuela “como la escucha y el acompañamiento a las personas. Además, medidas grupales, formación de acompañamiento grupal”.

A los alumnos involucrados, se le aplicarán medidas disciplinarias severas que ya están dispuestas y serán comunicadas a sus padres y tutores en los próximos días.

Asimismo, el rector aseguró que los alumnos que participaron de los acosos y mensajes “reconocieron la situación”.

“En este tema judicial, desde la escuela podemos comprobar desde lo que nos comentan las alumnas, desde los mensajes que vemos y hay nombres. A partir ahí hablamos con los chicos y ellos reconocen la situación, desde ahí tomaremos las medidas” manifestó.

Por otro lado, reafirmó que “las medidas que se tomen estarán reservadas, para cuidar la integridad de los menores”.

En cuanto a qué medidas se tomen con los compañeros de las alumnas que denunciaron acoso, dijo que “en casos como estos, las medidas disciplinarias son, en principio, el diálogo, la escucha, advertencia verbal, llamado de atención por escrito, amonestaciones y en última instancia la expulsión de la institución”.

En este sentido, aseguró que “ya está dispuesta la sanción y será comunicada a los tutores, pero será reservada”.

Respecto a los trascendidos, que aseguran que la institución hizo caso omiso de las denuncias, afirmó que “de inmediato cuando se puso en conocimiento, esta semana, comenzaron a actuar con mucha celeridad”.

En el colegio Roque González asisten casi dos mil alumnos, según el rector, hay un diálogo constante con los padres, tutores y alumnos.

“Estos hechos como sociedad, nos tiene que llamar a la reflexión, como pudo pasar esto con adolescentes. Nos comprometemos para salir adelante. Me pregunto en qué me equivoque” dijo.

Es la primera vez que ocurre esto en el colegio según Rajimón, quién además contó que la educación sexual integral es abordada desde salita de 3 hasta el ultimo año de la secundaria con un enfoque espiritual.

Respecto a la reacción dentro de la comunidad, dijo que converso con las alumnas y “la sensación es de dolor”.

“Es un momento de decepción. Hay un tiempo de escucha, primero vamos a dialogar para tomar decisiones, respeto a las protestas, pero apuesto al diálogo, las protestas no resuelven esto” enfatizó.

Al hablar con las alumnas, contó que les explicó que “deben tomar conciencia de que nadie tiene derecho a agredirlas. Si hay una situación de una falta, enmendarlo y acompañarlo, debemos tratar de logar que esto no suceda. Son cosas que se nos escapa, pero nos compromete”.

Por último, aseguró que en el curso donde ocurrió esta situación, no cambiaron la organización y que “las alumnas no tendrán medidas disciplinarias. “No es el espíritu de la institución, estamos a al lado de las alumnas”.

