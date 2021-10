Escándalo en colegio religioso de Misiones: alumnas denuncian abusos de sus compañeros y amenazas de índole sexual

Alumnas de 2do año división B del Colegio Roque González denunciaron a sus compañeros por acoso sexual luego de conocer chats entre ellos que hacían alusión a actos de violación, tortura y hasta secuestro. Esta mañana realizaron una sentada pidiendo a los directivos una sanción para los jóvenes implicados.

La denuncia por acoso sexual por parte de alumnos de 2do año división B del Colegio Roque González de Posadas, comenzó a principio de año y esta semana la situación estalló luego de viralizarse capturas de chats en un grupo de varones. Los mensajes hacían alusión a actos de abuso, violación, tortura y hasta secuestro a sus compañeras.

Una de las madres de las chicas que sufrió estas situaciones de acoso, radicó una denuncia en la Policía de Misiones luego de enterarse lo que pasaba en el curso. “Nuestras hijas presentaron una nota en el colegio contando lo que sufren desde principio de año y se nos informó en el grupo de WhatsApp de padres. Ahí hablamos con ellas y nos mostraron los chats de las cosas horribles que decían los alumnos”, dijo una de las madres a Misiones Online.

No solo el acoso sexual fue mediante mensajes, sino que también dentro del curso. “Les levantaba la pollera, le sacaban fotos desde abajo cuando estaban paradas y pasaban las fotos en los grupos, las manoseaban y era un acoso constante. Mi hija no quería ir más al colegio”, contó.

Frente a esta situación los padres fueron al colegio para hablar con el rector quien les dijo “no es un problema nuestro”. “Fuimos a exponer la situación al rector, pedimos una sanción, pero no nos tomaron la denuncia y les dijimos que esto pasaba en horario de clase y era su responsabilidad. Las nenas están cansadas y no pasó solo un día, viene pasando desde principio de año”, agregó la denunciante.

Los alumnos tienen entre 14 y 15 años, son del mismo curso y denuncian que el hostigamiento es desde principio de año. “Pedimos una sanción o que los separen en burbujas porque las chicas no quieren ir más a clases”, contó una de las madres.

“El rector no nos dio una solución y por eso las nenas hoy prepararon una sentada para poder hablar con los directivos y que las escuchen, porque el rector no las dejó hablar. Hicieron una sentada pacífica para hablar, pero los docentes la amenazaron con sancionarlas o sacarles la estudiantina”, contó.

Una alumna del Colegio Roque González contó a este medio la sentada que realizaron en apoyo a sus compañeras. “Hoy a la mañana antes de entrar a clases nos enteramos de conversaciones y mensajes sobre unos chicos de 2do año en donde hablan sobre cómo acosar a chicas de su curso. Las chicas recurrieron al grupo de cuerpo de baile y a todos los chicos de la banda de música y los que no participaron en la sentada apoyaron desde afuera con carteles”.

La sentada fue masiva y junto a carteles que denunciaban las situaciones de acoso y abuso sexual, alzaron la voz para que los directivos del colegio tomen una medida.

“Lo más grave es que el colegio no toma medidas, no ponen una sanción, no defienden a las nenas, solo a los varones y le dicen que ellas no pueden quejarse”, agregó la mamá de una de las chicas acosadas.

Y además contó que, “hice una denuncia en la Policía, ahora vamos a ir por la parte legal del colegio, hablamos con el SPEPM y vamos a hablar con el representante legal. Si no tenemos una respuesta la semana que viene llevaremos las pruebas al SPEPM para que pueda involucrarse en la situación”.