Ante la denuncia por acoso sexual en un colegio posadeño, señalan que «la ESI es una necesidad para poner en práctica»

Alumnas de 14 años del colegio católico San Roque González denunciaron penalmente a un grupo de compañeros por acoso sexual luego de filtrarse capturas de pantalla en donde se dio a conocer el chat de los involucrados, que incluía la realización de prácticas de violación, tortura y secuestros a las compañeras de clase.

Estos alumnos de 15 años fueron denunciados por acoso dentro y fuera de la institución educativa. Este jueves las jóvenes hicieron una sentada luego de no obtener respuesta.

En los chats de What’s App de estos adolescentes se hallaron mensajes en donde los mismos insinúan una práctica de abuso con objetos a sus compañeras, atándolas y ejerciendo violencia física y verbal.

Mariano Antón – Radio República

Ante el escandalo, el ex titular del INADI en Posadas, Mariano Antón, señaló que la Educación Sexual Integral es una necesidad para poner en práctica. En este sentido, hizo referencia que los adolescentes reciben la información a través de videos de pornografía a los cuales tienen acceso y con ello, creen que esa es la manera de llevar a cabo relaciones sexuales. En el caso de la menor edad, entre 12 y 13 años, ha destacado que son “Niños que todavía no han trabajado en la escuela el pene como parte de la sexualidad, no están sabiendo ni de lo que hablan pero evidentemente accedieron a información que no ha sido tutelada”.

La sexualidad en muchas familias es un tema tabú, y el hogar es donde los menores deben aprender desde un inicio. En consecuencia, como rol de los padres y madres agregó “lo que no podemos abordar por ese temor, son las instituciones las que nos ayudan a canalizar esos problemas”.

En los estudios de acoso en el ámbito escolar, Antón reveló que suele ser una persona quien propone las ideas y un grupo de seguidores para no quedar fuera del bullying se suma a la acción.

En la movilización dentro de la institución religiosa de este jueves, las chicas sostuvieron carteles en los cuales expresaron mensajes de “no me intimides”, “no me sigas”, “no me saques fotos”, “con short, pollera, o pantalón respétame” entre otras situaciones por las que pasaron. Sin embargo, no han recibido respuestas ni contención por parte de las autoridades. Relacionado a ello, el ex titular del Inadi en Posadas explicó que por más que se trabaje públicamente, son peticiones genéricas y todavía está presente una respuesta cultural de varios sectores que no agendan esta cuestión. “Me tocó hablar con personas que creen que un mensaje ofreciendo algo es una galantería y eso hoy ya no se produce con esa relación”.

En cuanto a las acciones que debe tomar la institución involucrada, consideró el acompañamiento a la victima desde la psicopedagogía para poder brindarle la contención e interrogarle como se debe proseguir al respecto luego del acoso.

La versión del colegio

Tras la manifestación que realizaron las alumnas del Colegio Roque González de Posadas, para solicitar a las autoridades educativas sanciones a los estudiantes acusados de acoso sexual, el rector de la institución, Juan Rajimón, anticipó que sancionarán a los responsables y negó haber sancionado a las alumnas.

“Lamentamos mucho lo sucedido, nos preocupa y estamos abordando el tema con mucha seriedad”, expresó.

con las alumnas durante la mañana se procedió a aplicar el protocolo correspondiente para este caso, donde lo principal es cuidar la integridad de los menores y evitar la revictimización de las estudiantes damnificadas. Además, se dispuso el apoyo del personal -psicopedagoga y psicólogo- a las víctimas y un abordaje grupal sobre la problemática.

“Iniciamos una investigación interna, para tomar las medidas disciplinarias, medidas severas y correctivas con los alumnos involucrados”, reveló el rector.

Al mismo tiempo aclaró que la institución “jamás tomó medidas en contra de las alumnas”, por el contrario, el colegio apoya a las menores. En tanto reconoció que el colegio tomó conocimiento del hecho durante esta semana y desde allí se iniciaron acciones.

Consultado sobre el tipo de medidas disciplinarias que adoptarán para abordar este caso, no especificó, dado que la sanción será notificada a los tutores de los alumnos acusados, aunque descartó que pueda haber una expulsión. “La medida será depende de la gravedad de las acciones”, precisó Rajimón.

“Me sorprende y me duele como unas chicas pudieron haber sufrido esto (…) yo le dije a las alumnas que no tienen que guardar nada”, reflexionó. Al mismo tiempo señaló que el desafío de ahora en más es cambiar la situación formando a mejores personas.

El caso

Alumnas de 2do año división B del Colegio Roque González denunciaron a sus compañeros por acoso sexual luego de conocer chats entre ellos que hacían alusión a actos de violación, tortura y hasta secuestro. Esta mañana realizaron una sentada pidiendo a los directivos una sanción para los jóvenes implicados.

La denuncia por acoso sexual por parte de alumnos de 2do año división B del Colegio Roque González de Posadas, comenzó a principio de año y esta semana la situación estalló luego de viralizarse capturas de chats en un grupo de varones. Los mensajes hacían alusión a actos de abuso, violación, tortura y hasta secuestro a sus compañeras. Ab

Una de las madres de las chicas que sufrió estas situaciones de acoso, radicó una denuncia en la Policía de Misiones luego de enterarse lo que pasaba en el curso. “Nuestras hijas presentaron una nota en el colegio contando lo que sufren desde principio de año y se nos informó en el grupo de WhatsApp de padres. Ahí hablamos con ellas y nos mostraron los chats de las cosas horribles que decían los alumnos”, dijo una de las madres a Misiones Online.

No solo el acoso sexual fue mediante mensajes, sino que también dentro del curso. “Les levantaba la pollera, le sacaban fotos desde abajo cuando estaban paradas y pasaban las fotos en los grupos, las manoseaban y era un acoso constante. Mi hija no quería ir más al colegio”, contó.

Frente a esta situación los padres fueron al colegio para hablar con el rector quien les dijo “no es un problema nuestro”. “Fuimos a exponer la situación al rector, pedimos una sanción, pero no nos tomaron la denuncia y les dijimos que esto pasaba en horario de clase y era su responsabilidad. Las nenas están cansadas y no pasó solo un día, viene pasando desde principio de año”, agregó la denunciante.

Los alumnos tienen entre 14 y 15 años, son del mismo curso y denuncian que el hostigamiento es desde principio de año. “Pedimos una sanción o que los separen en burbujas porque las chicas no quieren ir más a clases”, contó una de las madres.

“El rector no nos dio una solución y por eso las nenas hoy prepararon una sentada para poder hablar con los directivos y que las escuchen, porque el rector no las dejó hablar. Hicieron una sentada pacífica para hablar, pero los docentes la amenazaron con sancionarlas o sacarles la estudiantina”, contó.

Una alumna del Colegio Roque González contó a este medio la sentada que realizaron en apoyo a sus compañeras. “Hoy a la mañana antes de entrar a clases nos enteramos de conversaciones y mensajes sobre unos chicos de 2do año en donde hablan sobre cómo acosar a chicas de su curso. Las chicas recurrieron al grupo de cuerpo de baile y a todos los chicos de la banda de música y los que no participaron en la sentada apoyaron desde afuera con carteles”.

La sentada fue masiva y junto a carteles que denunciaban las situaciones de acoso y abuso sexual, alzaron la voz para que los directivos del colegio tomen una medida.

“Lo más grave es que el colegio no toma medidas, no ponen una sanción, no defienden a las nenas, solo a los varones y le dicen que ellas no pueden quejarse”, agregó la mamá de una de las chicas acosadas.

Y además contó que, “hice una denuncia en la Policía, ahora vamos a ir por la parte legal del colegio, hablamos con el SPEPM y vamos a hablar con el representante legal. Si no tenemos una respuesta la semana que viene llevaremos las pruebas al SPEPM para que pueda involucrarse en la situación”.