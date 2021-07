El pasado 23 de mayo tres empresarios misioneros fueron condenados con penas de 4 a 6 años por el delito de asociación ilícita fiscal por el Tribunal Criminal Federal de Posadas, en tanto que el cuarto acusado, el contador Leandro García fue absuelto por el beneficio de la duda. “Hubo un desfasaje en el proceso que es confundirlo con otro Leandro García que también era contador pero que no tenía nada que ver con mi cliente” explicó su abogado defensor.

El cuarto acusado en la causa por asociación ilícita fiscal, el Contador Leandro Antonio García (56) fue absuelto de culpa y cargo por los jueces del Tribunal Criminal Federal de Posadas tras no encontrarse los fundamentos jurídicos necesarios que acrediten su participación en la organización ilícita.

En dialogo con Misiones Online, su abogado defensor; Luis María Ovando aseguró que su cliente “es un hombre con buenos antecedentes y que de ninguna manera pudo haberse prestado para una defraudación como la que fue base para su acusación”.

Asimismo, indicó que durante el largo proceso se demostró que “el contador había cumplido con las pautas o sea los protocolos necesarios que tiene que tener un contador para el funcionamiento de las empresas, justamente controlar a las empresas que paguen sus impuestos con el asesoramiento técnico. El realizaba la auditoria, lo cual es necesario para cualquier presentación lo cual no implica que se convierta en cómplice de algún supuesto delito de ese tipo”.

Según indicó el letrado “hubo un desfasaje en el proceso que es confundirlo al contador Leandro García con otro Leandro García que también era contador pero que no tenía nada que ver con mi cliente y que era el que de alguna manera había sido el vicepresidente de una de las empresas investigadas y eso se probó en el juicio y no había otra resolución que la absolución de mi cliente “agregó.

10 años de la desaparición de María Cash: coordinaron trabajos para avanzar en su búsqueda https://t.co/blcdLvypop — misionesonline.net (@misionesonline) July 12, 2021

De acuerdo a lo indicado por la Fiscal Federal de Posadas, Vivian Andrea Barbosa en su alegato, “Este tipo de delitos que prevé el Art 15, inciso C de la Ley 24. 769, es un delito que admite solo el dolo directo, no admite el dolo eventual ni la negligencia, ni la culpabilidad y como el contador García compartía el estudio contable con Ocampo ( Oscar Luis Ocampo de 55 años) que si tenía vinculación directa con los demás integrantes de esta organización, no se pudo discriminar en el allanamiento qué documentación pertenecía a García y qué documentación pertenecía a Ocampo, Ocampo tampoco pudo hacerlo en este juicio, y los dichos, la versión defensiva del contador García se condecía con la documental que salió en su estudio contable por ende la negligencia de él en no verificar que había documentación relacionada con empresas apócrifas no es prueba que me dé la certeza, al Ministerio Publico Fiscal, de su intervención dolosa como miembro integrante de la asociación ilícita fiscal motivo de ello es que la fiscalía si no tiene la certeza en base a las pruebas analizadas sobre la participación de una persona en un delito determinado no acusa, en este caso no tuvimos la certeza respecto a la participación del contador García y por ende no lo acusamos”.

Las penas recibidas para los empresarios acusados fueron de 6 años de cárcel a Luis Ramón Sayas (63 ), como jefe organizador; a 5 años a Oscar Luis Ocampo (55 años), en su rol de organizador y a 4 años de prisión a Ricardo Galarza (64), como integrante de dicha asociación ilícita

El Tribunal Criminal Federal de Posadas, estuvo integrado por Manuel Alberto Jesús Moreira (presidente) y tres vocales: Lucrecia Rojas de Badaró y Fermín Ceroleni (del TOF de corrientes) y Rubén Quiñones (Formosa).

En la última jornada de debate, el alegato estuvo a cargo de la querella, representada por los abogados de la AFIP, quiénes solicitaron penas más duras para los acusados, incluido 5 años para el contador Leandro Antonio García quien fue absuelto.

MG-EP