Miuki Madelaire en exclusiva para la revista Hola: “En el fondo de mi alma me siento una guardaparque”

La diseñadora y actual embajadora de los tesoros naturales de Misiones, Miuki Madelaire, accedió a una entrevista en exclusiva para la revista Hola donde dejó plasmada a través de ocho páginas la pasión por sus raíces y la fusión cultural con la selva misionera. En una nueva etapa de su vida, la directora de turismo de la provincia en Buenos Aires contó sobre su gran vínculo con las comunidades aborígenes y con los guardianes de la selva.

“En el fondo de mi alma me siento una guardaparque” cita la revista de interés general Nº1 de la Argentina, haciendo referencia a la nueva vida de la diseñadora que se muestra en la foto principal con accesorios regionales, recostada sobre un sillón con lienzos a tono y con la vista increíble del río Uruguay desde la terraza de un lodge de El Soberbio.

La multifacética artista, productora y diseñadora revela que redescubrió Misiones en su nuevo rol como embajadora social, artística y cultural de su provincia y como directora de Turismo de Misiones en Buenos Aires.

En una parte de la entrevista cuenta que “Misiones ofrece una riqueza en la biodiversidad que se refleja en las diferentes culturas y en la cantidad de flora y fauna que tenemos” haciendo hincapié en la diversidad que ofrece la provincia.

En ese sentido relata además que “gracias a sus miles de inmigrantes, la provincia es multicultural. Yo, por ejemplo, soy vikinga por parte de la familia de mi papá, que vino de Dinamarca, y rusa por parte de mamá”

Si bien Miuki nació en Posadas, a los 18 años se fue a Londres a estudiar Arte y Diseño en el Saint Martins School of Arts. Después de vivir en Buenos Aires y en Miami, puso nuevamente sus ojos en su tierra natal para fomentar el cuidado del medioambiente.

Miuki Madelaire, Embajadora de Misiones

En otra parte de la nota exclusiva, Miuki posa en el mariposario del Parque Temático Cruz de Santa Ana, y en el Lodge Cuña Pirú.

Sobre esta nueva etapa, la mujer que hoy cumple el rol de embajadora misionera explicó que “aprendí que podía fusionar la creatividad y mi pasión con la comunicación y transformarlas en un servicio social. Ahora siento que encontré un propósito de vida. Siento que estoy en un perpetuo estado de enamoramiento con la naturaleza. Y es un amor muy bello, dulce, sano y donde hay mucha paz”.

Sobre el vínculo con las comunidades aborígenes, Madeleire señaló que llegó a la comunidad Fortín Mbororé en el año 2018 a través de una invitación para que las comunidades aceptaran compartir el escenario en el Aniversario de las cataratas como Maravilla Natural del Mundo. “Mi objetivo era darle visibilidad a la comunidad guaraní en ese plano. Encaré el Proyecto porque quería mostrar su arte. Así conocí al director del coro, Rosendo, quien –como todos los directores de coro de la comunidad– también es chamán. Él enseguida me explicó que no hacían ensayos del coro porque “para nosotros la música es un ritual y la espiritualidad no se ensaya”.

–Tal es el vínculo que se generó con nosotros que el chamán me llamó al día siguiente para decirme que Ñamandú, el Dios de la Creación, se le había aparecido en sueños para decirle que tenía un nombre para mí. Yerá Ivý que quiere decir ‘creación’, ‘inicio’, ‘génesis’, y ‘Big Bang’. Ivý significa ‘tierra’” señaló la diseñadora.

En otro orden, la artista hace referencia a su admiración por los guardaparques “Me encanta el rol que tienen los guardaparques, me identifico con lo que hacen, me parece alucinante trabajar en la naturaleza. Me encanta ese rol de educador ambiental».

En el artículo, la diseñadora realiza un recorrido por sus inicios, su carrera y su vida familiar, además de oficiar como anfitriona de la tierra colorada y sus escenarios naturales y culturales.

(Fuente Revista Hola)

MG-EP