Lenguaje inclusivo: sobre el uso de la x inclusiva en el nombre de la ONG “Si nos reímos, nos reímos todxs”

Cansado, quizás con un sabor cuasi de angustia ante algunas críticas de porque usamos la x en nuestra ONG en el término TODXS para referirnos a todas y todos, me permito escribir estas reflexiones.

Nuestra asociación civil en Santa Fe, con más de 10 años de trayectoria, se denomina “Si nos reímos, nos reímos todxs”. El nombre fue consensuado con algunos docentes y alumnos de la escuela que dirigí muchos años. Uno de ellos, me dijo “Ari, si utilizamos el nombre – si nos reímos, nos reímos todas y todos- quedará muy largo, la @ no podemos usarla por la escritura del dominio en la web. ¿Por qué no ponemos la x representando la a y la o de todas y todos?.

Me gustó la idea. Luego, unos años después, vendría el uso del lenguaje inclusivo con la “e”, que confieso no utilizo por una cuestión cultural muy arraigada, de costumbre, pero que respeto y no me molesta en absoluto.

Entonces quedó el nombre de nuestra ONG utilizando el TODXS, y así quedó registrado, incluyendo a niños y niñas, adolescentes, jóvenes, profesoras y profesores y mujeres y hombres sea el género que detenten y con el cual se sientan identificados. Y eso para nosotrxs es fundamental porque hablamos de convivencia y eso significa tolerancia, respeto, solidaridad, empatía. Sin dudas bellas palabras que nadie cuestiona, pero pocos practican.

Entonces, ante la pregunta inquisidora (recuerdo inquisición, palabra que remite crueldad, crímenes, intolerancia, horror, aceptada por la Real Academia Española, RAE) sobre por qué usamos la x cuando ven el nombre de nuestra ONG sin detenerse a ver qué hacemos, cuáles son nuestro objetivos, porque nos juntamos más de 20 profesionales y padres de familia, jóvenes y adolescentes para trabajar y apostar a que la “convivencia no es una utopía”, pienso con dolor que es una pregunta mezquina. Es una pregunta reductora, insidiosa, pobre de espíritu, porque no mira el todo y solo apunta su mirada crítica a la x.

Y luego el argumento burlón: “¿Cómo se pronuncia?”. O la referencia a la respuesta de la RAE sobre que no hace falta el uso del lenguaje inclusivo, que es “innecesario”.

Me permito argumentar que como docente durante 36 años de profesión y como director de Educación Media y Superior durante 11 años, me parece correcto y justo referirme a alumnas y alumnos, profesoras y profesores, preceptoras y preceptores, padres y madres, hermanos y hermanas, abuelas y abuelos, y no solo a ellos en términos excluyentes masculinos como hemos hablado tantos años.

Y al hablar de la RAE como entidad reguladora, recuerdo que la misma fue fundada en el año 1713 en el reinado de Felipe V, cuando aún lxs americanxs éramos una colonia de España, esa España que nos impuso a sangre y fuego su idioma, su religión, sus costumbres, exterminando a millones de pobladores, dueños legítimos de esta bendita América donde nacimos y convivimos.

La RAE es la guardiana de la lengua “limpia, fija y de esplendor”, y siempre me pregunto por qué acepta sin horrorizarse (al igual que muchas personas) palabras como “guerra, violación, masacre, holocausto, exterminio, asesinato, acoso, discriminación, humillación”, entre otras tantas.

Una RAE que hoy preside el rey español FELIPE VI (recuerdo que no respondemos a estos reyes desde hace más de dos siglos), que tiene 16 millones de euros invertidos en acciones, fondos y bonos. Un director que cobra 65.000 euros y más de 80 empleados que cobran 39.000 euros, que de sus académicos la gran mayoría son hombres (solo 8 mujeres) y los cargos son vitalicios.

Valores de respeto y convivencia

Por eso me siento orgulloso de que nuestra ONG cuya esencia es la convivencia, utilice la x en su denominación, hable de convivencia aceptando a todas y todos, sin importar su credo, su género, su condición social, su origen étnico, solo por el maravilloso hecho de ser “persona”. Su derecho a ser respetadx y no acosadx, humilladx, discriminadx de ninguna forma.

Por eso antes de preguntarnos irónicamente por la x, por favor pregúntense quienes somos, que hacemos.

Muchas gracias.

(*) Lic. Arístides Ricardo Álvarez

Presidente ONG “Si nos reímos, nos reímos todxs”

P.E.--EP