Presupuesto 2021: Energía de Misiones tendrá un incremento del 21,4% “y los objetivos son regularizar instalaciones precarias y cambiar más de 8 mil postes”, adelantó Aicheler

El presidente de Energía de Misiones (Ex Emsa) Guillermo Aicheler, explicó ante los legisladores de la Comisión de Presupuesto, la proyección de gastos para el año que viene. Unos 3.303.389.984 pesos es el monto total destinado a inversiones “con una fuerte mirada federal”. Dijo que Misiones, “es una de las provincias con la energía más baratas del país”.

Con una fuerte mirada social y atención directa al usuario, el presidente de Energía de Misiones, Guillermo Aicheler, expuso por más de 2 horas este viernes, ante los integrantes de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados. Acompañado por el Gerente General Técnico, el ex intendente de Posadas Horacio Hobecker; adelantó que “tendremos un incremento del 21,4%. Tenemos muchas obras por hacer en conjunto con el Ministro de Energía con el objetivo de tener cada día una mejor relación con el usuario y prestar un buen servicio”.

Al momento de desmenuzar cada ítem en los que se gastará el dinero, Aicheler contó que 1.614.840.000 de pesos se destinarán para el funcionamiento de la compañía, lo que representa un 20% con relación al ejercicio financiero actual. Adelantó que habrá inversiones de 264 millones de pesos en la central Urugua-í, en lo que va desde móviles hasta la seguridad de la presa ubicada en Puerto Libertad.

Mencionó que, desde el lanzamiento de la aplicación de Energía de Misiones, cerca de cinco mil usuarios optan por esa modalidad para pagar la factura, “y buscaremos seguir sumando usuarios que elijan esa vía, porque nos permite un importante ahorro de papel”.

Costo de la energía

Con suma paciencia, detallando punto por punto cada placa con números y proyecciones, Aicheler le explicó a los legisladores que “el costo de compra de energía al Mercado Eléctrico Mayorista creció 2800% entre 2015 y 2019” y aclaró: “No somos la provincia más cara en cuanto a tarifa. De todas las provincias de la Argentina y de todas las distribuidoras de energía, estamos en el quinto lugar empezando desde lo más barato. Quiere decir que un usuario que cuida su energía, no va a gastar más de 1400 pesos si gasta los 300 kilovatios horas mensuales. Y si gasta 200 o 150 paga menos, alrededor de 700 u 800 pesos la factura. Que no es un número importante si se entiende que la energía le brinda otras posibilidades, no solamente la luz. Cuidar el alimento, estar en mejores condiciones cuando hace calor o cuando hace frío”

Aclaró Aicheler que el incremento interanual de consumo energético entre 2019 y 2020 fue del 5% en Posadas. “La demanda máxima en la capital fue de 205,9 MW, sobre 552,9 MW. Y la esperada para el verano 2020/2021 es de 216 MW”, detalló. Asimismo, manifesto que “este año se llegó a un máximo de demanda de 552,9 MW en febrero. El máximo histórico fue en enero de 2019, con 555,6”.

Otro incremento se notó en el número de conexiones, “entre 2019 y 2020 creció 2% el número de conexiones. Hay 242.897 en total, de las cuales 218.636 son residenciales, 16.251 son comerciales, 8.010 son industriales y otros”.

Objetivos para el 2021

Guillermo Aicheler relató que, en su plan de gestión, “tenemos dos proyectos importantes que ya se están ejecutando. Uno es el plan Acceder, que apunta a todos los que tienen dificultades de conexión o si están conectados tienen una instalación precaria. Queremos llegar en 12 a 18 meses a cerca de tres mil usuarios en la provincia. Y el otro es el recambio de más de ocho mil postes”.

Con relación a las conexiones clandestinas y los famosos “enganchados”, familias que están “colgadas” de la luz, Aicheler reconoció que “antes procurábamos esconder que había gente que estaba colgada de la luz. Pero en esta sociedad tenemos que entender que aquel que tiene dificultades no siempre está colgado porque quiere, sino que no se le brindan las posibilidades o no se lo educa para ello”.

Contó en diálogo con Misiones Online que desde Energía de Misiones, “les brindamos ayuda a esas familias de escasos recursos, con un kit básico y la atención de nuestros ingenieros, desde el área del programa social que tenemos”.

Y con relación al recambio de postes, elogió “es mirada que tiene el Gobierno ahora hacia la línea de transmisión de energía. Pero también la mirada en equipamiento nuevo o desde la atención a Urugua-i, que ahora cumple 30 años. Nuestra obra es federal, porque abarca tanto al interior como a la capital”.

D.G.-EP