Las declaraciones de Flor Vigna, tras enterarse que Andy Kusnetzoff tiene coronavirus: «Me voy a hacer el hisopado»

La artista, que estuvo con Andy Kusnetzoff en las grabaciones de «Podemos Hablar» dejó un mensaje en sus redes después de que el conductor diera positivo de coronavirus.

La noticia del hisopado positivo de coronavirus de Andy Kusnetzoff movilizó a gran parte del mundo del espectáculos, no solo por la cantidad de casos en las productoras de Telefe sino por las grabaciones de programas con invitados, algo que estuvo en la mira durante las últimas semanas.

A raíz de eso, las preocupaciones se centraron en los últimos invitados a “ Podemos Hablar” el programa que conduce Kusnetzoff y del que en su última edición participaron Flor Vigna, Christophe Krywonis, Benito Fernández y Romina Malaspina.

En ese marco, Vigna quiso llevar un mensaje de tranquilidad a sus más de cinco millones seguidores que tiene en Instagram.

“No quiero que estén mal porque la verdad es que me siento bien, no tengo ningún síntoma”, aclaró la artista en primer lugar debido a la cantidad de mensajes que le mandaron sus fans.

E informó: “Igual me voy a hacer el hisopado y me voy a quedar acá encerrada como siempre esperando el resultado”.

Al respecto de las críticas que recibieron programas como “Podemos Hablar” y otros ciclos de invitados que pusieron en jaque la definición de “personal esencial” para la televisión argentina, Flor Vigna quiso aclarar que “la producción de Andy y de PH nos cuidaron mucho. Cumplieron el protocolo a rajatabla, Andy siempre estuvo con distanciamiento social”.

“Queda esperar el resultado. Estoy bien, por favor no se preocupen y quédense tranquilos”, mencionó por último en sus historias de Instagram.

Por su parte, Christophe Krywonis, reconocido cocinero y jurado de “Bake Off” publicó un video en su cuenta con un mensaje para el conductor y, a diferencia de Vigna, indicó que no se realizará el test: «Antes que todo que se recupere pronto Andy. Gracias por los muchos mensajes pero estoy bien y cuidándome como todos. No me hago el hisopado porque no teniendo síntomas del covid-19 los doctores me dijeron que no era necesario. Donde manda capitán no manda marinero».

Romina Malaspina dijo que “está averiguando dónde hacerse el hisopado” aunque aclaró que al igual que Vigna se siente bien: «No tengo ningún síntoma y ya pasaron más de cinco días así que quédense tranquilos y gracias a todos por preocuparse», escribió la modelo en Instagram.

Fuente: Minuto Uno