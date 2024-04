Uber: desde el Concejo Deliberante defienden la exigencia de la antigüedad menor a seis años para el vehículo

Durante la sesión celebrada ayer en el Concejo Deliberante de Posadas, se aprobó por unanimidad una ordenanza que regula el servicio de UBER en la ciudad, con varias exigencias, que han causado malestar en los conductores de la aplicación, que se autoconvocaron para esta mañana a protestar en la Plaza 9 de Julio.

Especialmente consideran discriminatorio el requisito sobre la antigüedad que debe tener el auto, entendiendo que la mayoría de los prestadores de ese servicio, quedarían afuera de la chance de obtener el permiso.

El concejal Horacio Martínez, quien encabezó la discusión sobre la normativa, explicó los detalles durante una entrevista. «Lo más razonable para la ciudad de Posadas era equiparar la antigüedad de los vehículos que se pongan a disposición para plataformas al régimen de remises, que actualmente está fijado también en 6 años», expresó Martínez durante la entrevista.

Martínez también destacó la necesidad de establecer reglas claras para el servicio de UBER en Posadas. «Regular no es restringir, regular no es discriminar, regular no es impedir el derecho al trabajo», afirmó el concejal.

Durante la entrevista, surgieron cuestionamientos respecto a la diferencia en los criterios de antigüedad entre los vehículos de UBER y los taxis. «Los taxistas se les pide una serie de requisitos que son notoriamente y evidentemente más estrictos que aquellos particulares que pongan sus vehículos a gestión de la plataforma», explicó Martínez.

En cuanto al control y aplicación de las nuevas medidas, Martínez informó que «la Secretaría de Movilidad Urbana será la autoridad de aplicación», y se contempla «la creación eventual de un órgano de control interinstitucional». Entrevista Red Ciudadana.