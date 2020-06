Coronavirus: Lizy Tagliani confirmó que su test para Covid-19 dio positivo

La conductora confirmó la noticia a través de las redes sociales. Está aislada en su casa y aseguró no presentar ningún síntoma.

La producción de El precio justo quedó en alerta después de que tres productores dieran positivo en coronavirus. Suspendieron las grabaciones y Lizy Tagliani se realizó un hisopado. Esta tarde, la conductora confirmó que está infectada.

Quiero contarles que mi test por Covid-19 ha dado positivo. Por suerte, me siento bien. Estoy en casa manteniendo todos los cuidados necesarios», sostuvo la expeluquera de los famosos en su cuenta de Twitter.

Para llevarles tranquilidad a sus fanáticos, Lizy aclaró que no presentó ningún síntoma y les pidió tiempo para procesar el diagnóstico. «Les pido unos minutos y contesto todo», concluyó.

Más tarde, la conductora habló en Telefe: “La angustia es inevitable, por más que esté sana. El hecho de sentirme responsable de que puedo ser causante de que alguien por mi culpa se haya contagiado es muy estresante. A mí me duele mucho, no se me ocurriría herir a nadie. Es una sensación mía, un dolor que conozco yo y no puedo vivirlo de otra manera por ahora”.

Quiero contarles que mi test por Covid-19 ha dado positivo. Por suerte, me siento bien. Estoy en casa manteniendo todos los cuidados necesarios. Gracias a todos por su amor incondicional. 💕💕💕 no tengo ningún sintoma… les pido unos minutos quiero procesar esto y contesto todo pic.twitter.com/ivfCAbBvRx — Lizy Tagliani (@lizytagliani) June 19, 2020

En ese sentido, Lizy reconoció que tuvo «una sensación horrorosa» cuando le dieron los resultados y reflexionó sobre quiénes son esenciales en la TV: “Mi función es llevar alegría, yo sí siento que mi programa es importante. Es un momento de pasar un buen rato, reírse. Y entiendo que me puse en riesgo. Yo no puse una ley para hacerlo. Y volvería a hacerlo con mucho gusto si hay una persona a la que le hizo bien mi programa o le hice bien yo. Pero me preocupa todo lo que yo puedo haber generado, por la gente que pasó por mi programa y estoy pensando en toda la gente que me crucé estos días».

Desde que confirmaron los casos positivos en la producción de su programa, los invitados que habían participado del ciclo de entretenimiento se aislaron por precaución.

En las últimas horas, trascendió que el novio de la conductora, Leo Alturria, había protagonizado un escándalo en el edificio donde trabaja por este tema. Los vecinos se enteraron de que el encargado se había reencontrado con Lizy en el estudio de TV y hasta vieron cómo se abrazó con ella gracias a un dispositivo de nylon. Preocupados, tuvieron una reunión para evaluar la situación y hablaron de una posible suspensión.

(Fuente: TN)