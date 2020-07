Defensa del consumidor: comercios misioneros que hagan diferenciación entre los pagos con efectivo y débito incumplen la ley y deben ser denunciados

Alejandro Garzón Maceda, director de Defensa del Consumidor, sostuvo que los pagos con tarjeta de débito o crédito a una cuota no deben tener algún recargo en el precio y señaló que los comercios que hagan diferenciación entre los pagos con efectivo y débito están incumpliendo la Ley y pidió a la población no consumir en ellos y elevar una denuncia en el organismo que preside.

Alejandro Garzón Maceda. Canal 12

El titular de Defensa del Consumidor, Alejandro Garzón Maceda señaló que frente a las denuncias de la población sobre el cobro de recargos en las transacciones con tarjeta de débito y de crédito en compras a una cuota, estos montos adicionales no corresponden.

«Ninguna de esas acciones tiene un respaldo legal para cobrar más caro que en pago con efectivo».

¿Qué puede hacer el consumidor?

En ese sentido, Garzón Maceda recomendó a los usuarios a migrar hacia otros negocios donde no se incurra en esta falta y luego ir a Defensa del Consumidor y elevar la denuncia indicando los datos de comercio para que el organismo realice una visita al establecimiento.

Reconoció que muchos comerciantes no respetan el valor del efectivo. «Pareciera que hay un precio para el efectivo y otro para la tarjeta de débito y el argumento que se dice: es que a mí me cobran un porcentaje más, pero ese es una falacia, una mentira, porque ese costo ya lo había establecido en el producto (…) cualquier comercio carga sus costos adentro de los precios de los productos. Hemos tenido denuncias y hubieron sanciones y las seguirán habiendo».

Desde Defensa del Consumidor, «no es que los comercios te dicen te bajo el precio si me pagas en efectivo. Lo que la Ley dice es que lo que vale en efectivo, es lo mismo a lo de tarjeta de débito y crédito a una cuota. No es que tienes un precio distinto».

Señaló que hoy el costo de pagar en efectivo para el consumidor -y no solo en lo social, sino en seguridad es mucho más grande- y los comercios deberían tener en cuenta.

Pago de facturas de servicios

Garzón Maceda, afirmó que a pesar de la cuarentena que atraviesa el país, las empresas mantienen la potestad de cortar los servicios por falta de pago a los consumidores y aclaró en el escenario presente, se dictaron pautas para mejorar las condiciones de pago.

“Se puede cortar todo aquel servicio en el cual un usuario esté moros de pagar, según cómo esté reglamentada en cada una de las áreas. Agua, luz, telefonía, internet, cable, lo que sea. Lo que hay es una regulación generalizada y después cada empresa establece cuáles son las condiciones a través de las cuales establece los cortes. Todos los servicios se pueden cortar por falta de pago, no existe que no se pueda cortar por no pagar”, indicó el funcionario durante una entrevista radial.

Consultas en Defensa del Consumidor

Garzón Maceda dijo que los usuarios comenten un error que es común en este contexto, que es consultado a diario. “La gente nos viene a consultar a nosotros en Defensa, dice que no va a pagar. Vos podes no pagar una o dos boletas ahora, pero cuando la cuestión arranque de vuelta, vas a estar debiendo al prestador del servicio esa boleta”, apuntó y agregó el decreto mismo dice que las facturas se deben abonar.

“Taxativamente, el decreto nacional dice que luego se deberán pagar, la empresa deberá armar un esquema de financiación, debe pagarse. Y en ninguna parte dice que no se va cobrar actualizado o no se van a cobrar intereses o punitorios”, advirtió.

En el caso de la luz, Garzón Maceda señaló que Energía de Misiones tiene un esquema en el que se permiten dos boletas impagas y que después, entran en juego los criterios que estableció el gobierno de la provincia, en función de cada una de las realidades y de los consumidores.

SPM