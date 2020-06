Garzón Maceda aclaró que, a pesar de la pandemia, las empresas pueden cortar los servicios por falta de pago

El director de Defensa del Consumidor de Misiones señaló que los usuarios mantienen la obligación de asumir sus compromisos de pago y señaló que, en caso de no poder abonar, el decreto nacional dice que la prestataria deberá armar un esquema de financiación.

Alejandro Garzón Maceda- Radio República

El responsable del área de Defensa del Consumidor de Misiones, de la Dirección de Comercio Interior, Alejandro Garzón Maceda, afirmó que a pesar de la cuarentena que atraviesa el país, las empresas mantienen la potestad de cortar los servicios por falta de pago a los usuarios y aclaró en el escenario presente, se dictaron pautas para mejorar las condiciones de pago.

“Se puede cortar todo aquel servicio en el cual un usuario esté moros de pagar, según cómo esté reglamentada en cada una de las áreas. Agua, luz, telefonía, internet, cable, lo que sea. Lo que hay es una regulación generalizada y después cada empresa establece cuáles son las condiciones a través de las cuales establece los cortes. Todos los servicios se pueden cortar por falta de pago, no existe que no se pueda cortar por no pagar”, indicó el funcionario durante una entrevista radial.

Garzón Maceda dijo que los usuarios comenten un error que es común en este contexto, que es consultado a diario. “La gente nos viene a consultar a nosotros en Defensa, dice que no va a pagar. Vos podes no pagar una o dos boletas ahora, pero cuando la cuestión arranque de vuelta, vas a estar debiendo al prestador del servicio esa boleta”, apuntó y agregó el decreto mismo dice que las facturas se deben abonar.

“Taxativamente, el decreto nacional dice que luego se deberán pagar, la empresa deberá armar un esquema de financiación, debe pagarse. Y en ninguna parte dice que no se va cobrar actualizado o no se van a cobrar intereses o punitorios”, advirtió.

En el caso de la luz, Garzón Maceda señaló que Energía de Misiones tiene un esquema en el que se permiten dos boletas impagas y que después, entran en juego los criterios que estableció el gobierno de la provincia, en función de cada una de las realidades y de los consumidores. “No hay algo que sea lineal en esto, no es que todos los servicios tengan las mismas condiciones. Ejemplo una cooperativa de Misiones que tenía establecidas tres facturas y en marzo lo levantó a cuatro, pero son en realidad 8 porque tiene facturación bimensual”, indicó.

El funcionario también habló sobre la situación del agua potable. “El agua tiene otra connotación. Por ejemplo, en la luz los electrodependientes tienen una consideración especial en cada una de las prestatarias. El agua tiene esa consideración de que resulta ser un servicio esencial para la vida, pero también resulta necesario poder tener luz para poder hacer circular el agua y si no cobrás las boletas del agua, ¿cómo pagas la boleta de Emsa (Energía de Misiones) que mueve las bombas?”, apuntó.

Para cerrar, Garzón Maceda afirmó que los servicios públicos son como una especie de castillo de naipes. “Donde está todo sostenido uno por el otro y si uno saca el naipe de abajo viene todo abajo. Y el naipe de abajo es el consumidor final de la cadena que es el que sostiene todo el sistema para arriba. Corte de servicios hay, como hay punitorios. Si estás moroso no existe que no te cobren los punitorios”, concluyó.

