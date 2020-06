El movimiento comercial se reactivó y provocó también el regreso de maniobras que aplican recargos a pagos con tarjetas

“El precio con tarjeta de crédito o débito tiene que ser idéntico al de la oferta que haya para compras en efectivo” reitera este lunes Alejandro Garzón Maceda, director de Comercio Interior de Misiones y responsable del área Defensa del Consumidor, sobre la “avivada” de ciertos sectores del comercio que apenas repuntaron las ventas volvieron a aplicar pagos extras sobre las compras con tarjeta de crédito o débito.

El viernes, cuando comenzaba a mostrar el centro posadeño un movimiento inusual, debido a la festividad del Día del Padre y a la mediana flexibilización en los horarios de trabajo, desde Comercio Interior se dio a conocer un comunicado respecto del tema que se volvería recurrente entre los consumidores que advirtieron distintas maniobras en comercios del centro.

“Hay variantes en estas operaciones y todas son ilegales”, dice Garzón Maceda y distinguió por un lado cuando se hace explícito un porcentaje determinado y se le avisa al cliente que le van a cobrar un “extra”; y por otro, una de las formas muy comunes en estos tiempos cuando vuelven con fuerza los programas ‘Ahora…’ que ofrecen descuentos de hasta 20 por ciento por pagos en efectivo o sin ese “beneficio” cuando la compra es a través del programa provincial.

En todos los casos, Garzón Maceda dijo que “lo primero que tiene que hacer el consumidor es irse a comprar a otro lugar y no quedarse donde le están robando prácticamente; y denunciar cuando le toque vivir una situación parecida”. Aclaró que con los Programas Ahora, el precio en efectivo tiene que ser igual que en 12 cuotas, porque el reintegro que le dan al cliente y se les deposita en su cuenta sueldo, lo pone el Estado y el banco, no el comercio.

“Lo que tiene que hacer el consumidor primero es hacer que se cumpla la ley; si no se cumple, ir a comprar a otro lado y hacer la denuncia. Se puede sancionar al comerciante, claro, pero se trata más de educar al consumidor a que haga respetar sus derechos, porque es imposible que el Estado esté en cada comercio, en cada lugar para controlar”, insiste el funcionario.

Agregó que “los comercios que aceptan trabajar con tarjetas, sea en este período de pandemia y cuarentena o antes o después, acepta las reglas del juego, la ley, y tiene que respetar las condiciones que son claras, como en este caso. Primero saber que el sistema de tarjeta de crédito y débito obliga a respetar el precio en efectivo. Cien al contado, es cien con tarjeta”.

Al frente del área que recibe incontables denuncias por problemas en la compra y venta o en los servicios públicos como luz, agua o telefonía; el funcionario destacó que desde que se declaró el estado de Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO), la transacción comercial que más quejas presentó fue el despacho de comprar efectuadas a través de sitios de internet; precisamente por los tiempos de entrega de los productos.

Durante la cuarentena, las denuncias no se realizan de manera online, sino que se proporciona de esa manera -on line- los formularios que el consumidor debe imprimir, completar y enviar por correo electrónico a la dirección defensadelconsumidormisiones@hotmail.com, la página web www.acmci.misiones.gob.ar/contacto/ o por WhatsApp al número 376 417-2477.

Deben consignar claramente el comercio que infringió la normativa, el domicilio, la localidad, describir cuál es el hecho completo y acompañar la documentación que demuestre lo que se denuncia.

“No sirve de nada protestar, si no ejercemos el derecho de comprar donde no nos cobren lo que no corresponde y denunciar al que infringe la ley”, dijo.

ZF