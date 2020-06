El 40% de los presos en cárceles de Misiones no tiene condena

Según un informe de la Comisión Provincial de Prevención de la Tortura de las 1700 personas en las cárceles de la provincia, más de 700 se encuentran con prisión preventiva.

Según la Comisión Provincial de Prevención de la Tortura, la prisión preventiva se encuentra recogida en la mayor parte de los códigos penales como un medio por el cual encarcelar a presuntos delincuentes antes del fallo judicial si existen indicios de reiteración delictiva, posibilidad de huida o capacidad para destruir pruebas que le puedan inculpar, entre otros supuestos.

“Esta se debería aplicar en escasas ocasiones, de modo restrictivo y siempre en caso de delitos mayores, sin embargo, en Argentina los presos sin condena han pasado a ser algo habitual, muy lejos de la excepción que impera en otros países”, detalla el documento.

Sin embargo en Misiones, más del 40% de las personas encarceladas se encuentran bajo este ámbito. En números reales, de una población aproximada de 1700 detenidos en Misiones, 771 se encuentran actualmente detenidos sin condena.

El informe cita a la directora del área de Justicia y Seguridad en el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Paula Litvachky, «el abuso de la prisión preventiva en Argentina ha manifestado que la prisión preventiva en Argentina es, además, un fenómeno muy vinculado al estrato social. La selectividad del sistema penal es un fenómeno global, (…) está dirigida obviamente hacia los más débiles».

La especialista señaló que «las personas de mayores recursos no es que no delinquen, es que tienen menores probabilidades de ser condenados por el sistema penal. (…) En general las personas vulnerables tienen menos recursos para defenderse, obtener buenos abogados, pagar una fianza y un montón de instancias que plantea el sistema penal para no caer en la cárcel previo a la sentencia«. «En los países donde la prisión preventiva se utiliza como regla, se ve más agravada la diferencia. Profundiza la desigualdad», ha reiterado la experta.

En este sentido, del total de las personas privadas de su libertad, en Unidades Penitenciarias de la tierra colorada, están sin condena, el 95,8% (739 personas) son hombres y el 4,2% (32 personas) son mujeres.

Según los delitos cometidos el 24,2% (186 personas) están acusadas o imputadas por delitos contra las personas; el 46,8% (360 personas) por delitos contra la integridad sexual; el 2,9% (22 personas) delitos contra la libertad; el 25,8% (199 personas) delitos contra la propiedad; 1% (1 personas) delito contra la seguridad pública y; 2,2% (17 personas) por delitos contra la administración pública.

En relación al tiempo de prisión preventiva, contamos con 545 personas de 0 a 2 años de prisión (70,7%); 191 personas de 2 a 5 años de prisión (24,8%); 23 personas de 5 a 7 años de prisión (3%) y; 12 personas entre 7 y 10 años de prisión (1,6%).

Grupos de riesgo en cárceles de Misiones frente al covid-19

Según el titular de la CPPT indicó que las personas que están consideradas en grupo de riesgo por la OMS o por el Ministerio de Salud de la Nación, no significa que por el solo hecho de ser parte de este grupo puedan tener el beneficio del arresto domiciliario.

«Lo que quiere decir es que estas personas que forman parte del grupo de riesgo por la pandemia que en el caso de ser expuestos al covid-19 son personas que corren riesgo de vida, al ser muy vulnerables ante la circulación del virus y que hay que prestar especial atención, pero no necesariamente el arresto domiciliario», afirmó Eduardo Scherer, presidente de la Comisión Provincial de Prevención de la Tortura.

En el servicio penitenciario hay 54 personas con enfermedades crónicas (diabetes, inmunodeprimidos, insuficiencia cardiaca, entre otros) 64 con más 65 años de edad y los 52 inimputables que también forman parte del grupo de riesgo. «A estos hay que prestarle especial atención, pero no a todos les corresponde o tienen derecho a obtener una morigeración en la privación de su libertad», afirmó.

Destacó el trabajo del sistema Penitenciario para el abordaje preventivo del covid-19 en las cárceles.

