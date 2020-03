Efecto coronavirus: ante escasez de alcohol en gel, el Colegio de Farmacéuticos de Misiones pide mantener la calma y brinda otra alternativa casera

Patricio Schiavo, presidente del Colegio de Farmacéuticos de Misiones sostuvo que el desabastecimiento de alcohol en gel, barbijos y otros elementos responde a la creciente demanda de estos productos que habitualmente no son tan solicitados. Sostuvo que una formula de 70/30 de alcohol/agua con un poco de glicerina puede compensar- aunque no reemplaza- en cierta manera al alcohol en gel que escasea en las farmacias locales.

Patricio Schiavo. Radio Libertad

Desde el Colegio de Farmacéuticos de Misiones, Patricio Schiavo, señaló que la demanda creciente de elementos que comúnmente no tienen alta rotación como barbijos y alcohol en gel, ha generado una especie de desabastecimiento de estos productos.

“Se han incrementado los pedidos de productos que habitualmente no se adquirían, por eso es que están notando faltantes de alcohol en gel, barbijos y alcohol común y las farmacias que tienen estos elementos están entregando limitadamente”, dijo.

Cuestionó que otro causal por el que se ha visto un desabastecimiento de estos productos es porque “cuando empieza el movimiento para la provisión de estos productos, estos se suelen quedar en Buenos Aires”, lamentó.

«No estamos consiguiendo ni alcohol en gel, ni envases para alcohol en gel, así como barbijos», afirmó Schiavo.

Agregó que más allá de la especulación, la demanda se ha elevado notoriamente.

«Son productos que no tenían tanta rotación, por eso es que al tener mayor demanda, no hemos podido suplir las necesidades». Dijo

Hecho en casa

Shiavo afirmó que elaborar alcohol en gel, no es tarea simple. “ Para que se saque la consistencia gel de alcohólica, hay que dejarla a los farmacéuticos porque lleva algún componente que solo lo encontramos en las farmacias y debemos dejar a los idóneos que están habilitados para hacer el alcohol en gel”.

En ese sentido, explicó que aquellas personas que no consiguen este elemento y necesitan urgentemente, podrán disponer de una fórmula de alcohol y agua (70 /30) y unas gotitas de glicerina. «Eso le dará un efecto sanitizante importante, no le dañará la piel, no será lo mismo que alcohol en gel, pero cumple básicamente las mismas funciones. El alcohol en gel lo que hace es permanecer más tiempo y distribuirse mejor en las manos”, afirmó.

Recordó que la primera recomendación es lavarse las manos con agua y jabón y usar alcohol en gel o este “alcohol rebajado”.

En relación a los rumores sobre el vinagre como reemplazante del alcohol, descartó esa versión. «Hay mucha información dando vueltas, nos abruman. Tratemos de usar datos oficiales e información sobre datos oficiales.

Vacunas antigripales

Si bien, las pastillas antigripales no tienen efecto contra el coronavirus, el presidente del Colegio de Farmacéuticos señaló que el contexto sanitario mundial «cambió todo el movimiento de lo que teníamos previsto y se esperaba que la provisión de las vacunas antigripales se de a partir del 20, pero aún no tienen nada definido”.

SPM