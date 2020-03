Emergencia sanitaria: brindan recomendaciones para evitar el contagio del coronavirus a los adultos mayores 

Las personas de la tercera edad se encuentran entre la población con mayor vulnerabilidad a contraer el covid-19. Por ello, desde la Dirección de Gerontología del Ministerio de Salud Pública llamaron a tomar precauciones: una adecuada hidratación y el aislamiento social, son algunos de los consejos.

Mirta Soria. Canal 12

Los adultos mayores se encuentran entre la población más vulnerable frente al covid-19. En ese sentido, Mirta Soria, directora de Gerontología del Ministerio de Salud Pública explicó que es de suma importancia que las personas de la tercera edad sigan recomendaciones como una adecuada hidratación, el aislamiento social y alejarse de personas que procedentes de zonas vinculadas con el virus.

No obstante, aclaró que «el aislamiento no significa tener encerrados a los ancianos, sino que deben evitar ir a lugares con muchas personas. Sí, pueden ir a talleres en los que mantengan una distancia prudente y no haya mucha gente», señaló.

En relación al mate, es importante tomarlo de manera individual y que al estornudar deban taparse con el codo y no estar en contacto con personas que viajaron a zonas de emergencia.

Soria resaltó que la cuarentena es fundamental para evitar propagar el virus. «Es cuidarnos unos a otros con el tema, si yo vengo del exterior y tengo los síntomas debo aguardar en cuarentena de 14 días».

