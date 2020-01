Habló la novia de Lucas Pertossi, uno de los rugbiers acusados por el crimen de Fernando

«Es una tragedia lo que pasó» dijo Karen, la novia de Lucas Pertossi desde hace seis años. Aseguró que desde el hecho no volvió a hablar con su novio y aunque le encantaría ir a visitarlo al penal de Dolores no lo va a hacer.

Karen está hace más de seis años en pareja con Lucas Pertossi, uno de los diez rugbiers acusados de matar a golpes y patadas a Fernando Báez Sosa. La joven contó que su novio se comunicó con ella esa noche pero refiriéndose a unas vacaciones juntos. «Me dijo algo que estábamos hablando de unas vacaciones juntos, pero no tocó el tema ni que tuvo un problema afuera del boliche, una pelea, nada…», relató la joven en una entrevista televisiva. Tal como relató, desde que quedó detenido Pertossi (20 años) le envió una serie de cartas y mensajes, pero no volvieron a hablar.

Karen, la novia de Lucas Pertossi.

Así es que Karen no sabe qué rol tuvo su novio en la pelea y, lejos de los medios, se basa en lo que le cuenta la familia del acusado, que le dijo «que se siente muy arrepentido y que está muy mal». «Es una tragedia lo que pasó», opinó ella. La semana pasada se conoció un audio de Lucas en el que había dicho: «Cada uno sabe el rol que tomó en la pelea». Y expresó: «Lo único que pienso es en la familia que destruimos. Sería muy egoísta ahora pensar en mí».

Karen contó que su primer reacción al enterarse del crimen en el que está envuelto su novio fue el desconcierto. «No lo podía creer, me dejó paralizada», señaló. «Me siento muy triste por lo que pasó, no me quiero imaginar lo que debe sentir la familia de Fernando. Me dejó muy destrozada, pero él es mi novio y lamentablemente me toca acompañarlo porque es mi familia». Si bien dijo que «le encantaría» ir a visitarlo y que nota que él busca hoy «un refugio» en ella, no viajará a verlo. «No tengo tiempo ni puedo. Tengo que cumplir horarios», explicó. «Solo me saldría darle un abrazo, pero no sé qué me saldría decirle».

Durante la entrevista, Karen también habló de Máximo Thomsen, uno de los imputados como coautor del homicidio de Fernando. «No es agresivo. De las cosas que he compartido con él, no tengo quejas. Es un chico simpático, tranquilo, le va muy bien en rugby, pero mucho no sé de él», describió. Para ella, la situación aquella noche «se les fue de las manos».

Fuente: Telefe Noticias