Los rugbiers acusados de homicidio ya están en la cárcel y recibieron por primera vez la visita de sus padres

En este penal no tendrán, al menos por el momento, contacto con la población carcelaria. Será lo mejor además, según el criterio del Servicio Penitenciario Bonaerense, para evitar riesgos: el crimen del que se los acusa no es tolerado por el resto de los presos. “Cobardes”, “giles” y “nenes de mamá” es lo mínimo que usan para describirlos entre los internos. Un efectivo de rango entre los guardias del Servicio Penitenciario Bonaerenselos supervisa a toda hora y no permite que nadie entre al lugar.