El Centro de Formación y Asistencia Psicopedagógica festejará el día del niño esta tarde en la Costanera de Posadas

Los festejos del día del niño del Centro de Formación y Asistencia Psicopedagógica (CeFAP) debían haberse realizado en el mes de agosto pero a raíz de las condiciones climáticas fue postergado y finalmente será esta tarde en la Costanera de Posadas. La actividad comenzará a las 15.30 horas en el 4to tramo de la Costanera, detrás de la vieja Estación y se extenderán hasta las 17.30 horas.

Habrá pelotero, juegos, mesas para pintar y modelar, y podrán participar todos los niños que allí se encuentren junto a los pacientes y alumnos del Centro. “Antes festejábamos de forma privada, pero es importante la inclusión, desde el año pasado estamos haciendo los festejos en la Costanera”, explicó Silvia Pisoni integrante del CeFAP

El Centro de Formación y Asistencia Psicopedagógica, tiene más de 25 años de trayectoria en asistencia psicopedagógica y psicológica y abordaje de problemáticas como el trastorno de aprendizaje, trastornos sociales como el autismo y discapacidad intelectual. Actualmente cuenta con una escuela especial y un centro educativo terapéutico para niños y adolescentes con autismo.

“La inclusión en las instituciones educativas es un proceso paulatino, soy docente de la educación primaria, durante nuestra formación profesional no tenemos formación para atender niños con autismo, la idea de que haya equipos formados y que acompañen no solo al niño en el aula, sino que también asesoren a las escuelas y los docentes” consideró Pisoni.

La docente consideró que, aunque en un aula haya un niño con autismo o síndrome de Down, de por si es difícil atender a la diversidad de alumnos que hay en el aula y tener en cuenta las capacidades de cada alumno. “Es un trabajo cooperativo entre los equipos terapéuticos y las escuelas, la escuela sola no puede y los profesionales de la salud también necesitamos de la escuela. También hay que hablar de la familia, la inclusión empieza desde casa, tengo que llevar al niño a la plaza, a los cumpleaños, al pelotero y no tenerlo guardado en casa”, finalizó Silvia Pisoni.