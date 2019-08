Osteosarcoma, el cáncer que padecía la hija de Luis Enrique: ¿Cuáles son los síntomas y el tratamiento?

La noticia se conoció ayer y fue el propio ex DT del seleccionado español y del Barcelona quien la dio a conocer a través de sus redes sociales: su hija Xana, de 9 años, falleció tras cinco meses de recibir el diagnóstico de la enfermedad. Cuáles son los síntomas y el tratamiento

La enfermedad de la pequeña -la menor de los tres hijos del entrenador- se conoció a fines de marzo cuando Luis Enrique dejó su cargo en la selección de su país en manos de su ayudante Robert Moreno. Y ayer fue él mismo quien anunció en sus redes sociales la muerte de la niña, de nueve años.

El osteosarcoma es el cáncer óseo más común en niños. Según el Registro Oncopediátrico Hospitalario Argentino (Roha), el cáncer de huesos en niños representa aproximadamente el 5% del total de los tumores infantiles y dentro de los óseos, el osteosarcoma es el más frecuente (56%).

Este tipo de enfermedad se suele producir cuando un hueso crece con mucha velocidad. Por eso es que la edad promedio de diagnóstico es a los 15 años, cuando un adolescente está creciendo de manera rápida.

Florencia Moreno es médica oncóloga infantil (MN 81797) y coordinadora del Programa Nacional del Cuidado Integral del Niño y Adolescente con Cáncer del Instituto Nacional del Cáncer (INC), y consultada por Infobae sobre las causas de esta enfermedad, señaló: “Fundamentalmente lo que se sabe es que hay factores genéticos que predisponen a un número muy pequeño de casos, pero lo cierto es que en la mayoría de los casos se desconoce el agente causal”.

“La edad más frecuente de aparición es entre los 10 y los 14 años, en tanto el segundo grupo en orden de frecuencia es el de 5 a 9 años”, aseguró la especialista, que además dirige el Roha.

Sobre cuáles son los motivos que llevan a la consulta, Moreno detalló que “muy frecuentemente los padres consultan por un golpe, pero no es que el golpe sea el antecedente”, destacó: “Si bien el motivo más frecuente de consulta es un traumatismo, los síntomas no se condicen con los de un golpe habitual y no justifica la intensidad ni la duración del dolor, que no cede, progresa con el tiempo, puede despertar al niño por la noche y con el tiempo aparece un bulto”.

“Generalmente lo primero que aparece es el dolor con limitación del movimiento y las localizaciones más frecuentes son las extremidades, principalmente las inferiores”, ahondó Moreno, quien explicó que al diagnóstico se arriba, “primero, mediante estudios de imágenes, que después se completan para estadificar al paciente y ver si el tumor es localizado o metastásico”.

El tratamiento consiste en quimioterapia, cirugía del hueso afectado y nuevamente quimioterapia. Y el pronóstico varía -precisó Moreno- “según el tiempo diagnóstico (si tiene mucho retraso o se detectó de manera temprana), la agresividad biológica del tumor y los recursos y la experiencia del centro tratante”.

Fuente: Infobae

