La ministra de Educación de Misiones pintó aulas y arregló pupitres con las maestras de un colegio en pleno feriado de Carnaval

Docentes y hasta la propia ministra de Educación de Misiones, Ivonne Aquino, pintaron y mejoraron la Escuela de Jóvenes y adultos n° 53 del Barrio San Miguel, en la jornada de este martes 5, a pesar del feriado de carnaval, a propuesta de la Directora del establecimiento Susana Uzulak.

“Docentes y un grupo de mujeres voluntarias estamos aqui mejorando pupitres, pintando aulas y tratando de que la comunidad educativa tenga una escuela en buenas condiciones. Hay una concientización de colaboración, lo que estimula y ayuda, los docentes y directivos se sienten acompañados, se recupera la idea de que la escuela es parte de la comunidad”, dijo Aquino.

Adelantó además entre otras cosas mayor inversión en la política socio educativa, para que los niños no dejen de asistir a la escuela y una partida de 4 millones de pesos para el tinglado de deportes de la Epet n 3, que con el ultimo temporal, se destruyó.

“Queremos propiciar un clima de inicio de clases que motive a chicos y jóvenes. Ya estuvimos en la escuela 448 recorriendo la misma y se han colocado pilares de luz que fueron sustraídos. Lo importante no es reponer solamente sino el sentido de cuidado del espacio. Aqui en San Miguel funciona en una misma manzana 4 establecimientos, el Bop 112, la escuela 448, la de adultos 53 y el nivel inicial. Es importante que el espacio esté encondiciones, por lo que ponemos de nuestro esfuerzo y voluntad”, expresó.

Agregó que “todo lo que es mantenimiento y reparación cuesta mucho, por lo que el daño de robos y demás, generan mayor esfuerzo económico”.

En relación a propuestas de captación de alumnos por parte de varios establecimientos educativos dijo que “la matrícula se mantiene, no hay deserción. Debería aumentar en el secundario, estamos haciendo un trabajo muy fuerte junto a Intendentes focalizando a chicos que están en edad de estar en el secundario, pero esto tiene que ver con que los barrios ya tienen su centro educativo y buscan lo que les queda más cerca, para no viajar en colectivo . En Oberá tuvo un crecimiento desde el centro hacia los barrios, lo que va cambiando la configuración del sistema educativo y escuelas muy populosas ahora presentan menor cantidad de alumnos, pero no es por deserción”, mencionó.

Dijo que el gobierno está haciendo un gran esfuerzo para garantizar condiciones para que los chicos estén en la escuela, con útiles, con elementos en general. “Entre todos las áreas del gobierno provincial , de desarrollo social, vicegobernacion y demás, se ha hecho un refuerzo de partidas. No puede un niño no ir a la escuela por falta de útiles o elementos, la escuela pública garantiza el derecho a la educación para todos. No debe ser la crisis económica un impedimento para dejar la escuela, se trata de politica socioeducativa”, precisó.

Fuente: Aire de Integración