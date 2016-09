Docente pedófilo: las víctimas identificadas no quieren hacer la denuncia y eso complica a los investigadores

La investigación por el caso de pedofilia por la que está preso el docente obereño Sergio González (42) avanzó con los peritajes informáticos, pero se encontró con un escollo difícil de superar: las víctimas no han radicado la denuncia y por consiguiente sus voces no están en el expediente. Fuentes judiciales confiaron que algunos de los jóvenes que aparecen en las imágenes recuperadas de la computadora del educador han manifestado su rechazo a radicar la denuncia, con el argumento de que temen ser revictimizados.

Hay un doble miedo que embarga a los que fueron individualizados: por un lado, el pavor a la exposición pública y, por el otro, el temor a que se los considere potenciales abusadores, porque está muy arraigado el concepto de quien padece un ultraje es propenso a cometerlo luego en perjuicio de personas más vulnerables.

La falta de denuncias complica a los investigadores, porque sería de gran valor para los pesquisas escuchar a esas víctimas contar cómo fueron captadas y en qué circunstancias les tomaron las fotos aberrantes que los tienen como principales protagonistas a ellos y al imputado.

En el terreno donde sí pudo avanzarse en es en el de las pericias. En estos momentos, una delegación de la Secretaría de Apoyo para las Investigaciones Complejas del Poder Judicial se encuentra en Buenos Aires, haciendo trámites vinculados a la causa, a fin de conseguir más información sobre las cuentas de las redes sociales que manejaba González y a través de las cuales captaba a sus víctimas.

Por ejemplo, ya se pidió informes a la sede central de Facebook en Irlanda, acerca de los movimientos del docente.

La Saic también trabaja en las pericias para ver si se puede determinar un eventual intercambio material pornográfico infantil entre González y algún otro pedófilo posadeño. De momento, expertos de la Policía Federal sí establecieron que el hombre habría enviado imágenes de menores sometidos sexualmente a computadoras de Buenos Aires.

González está acusado de utilizar cuentas del Facebook para captar a menores de edad con fines sexuales en Posadas. De su computadora, expertos del Poder Judicial extrajeron decenas de fotos y chats que revelarían la conducta reñida con la ley del educador, arrestado en Oberá. Tiene dos causas abiertas. En la primera, denunciado por la madre de un estudiante posadeño del que el hombre no llegó a abusar, había sido beneficiado con la excarcelación. Pero en este segundo expediente, por los indicios fuertes en su contra, no corrió la misma suerte: el 4 de julio el juez de Instrucción Seis, Ricardo Balor, le dictó la prisión preventiva.

MAS