Nacido en Posadas, Alejandro el “Cuervo” Silva sueña con coronarse en la Copa Miguel Castellini ante el chaqueño Diego Ramírez. De igual modo, el posadeño no se conforma con ser el actual campeón argentino en el peso superwelter de boxeo y quiere triunfar con peleas internacionales.

El misionero o también conocido como “Cuervo” por su fanatismo por San Lorenzo es el campeón argentino en peso superwelter de boxeo argentino pero quiere más y quiere pelear afuera.

Si bien sus inicios en el deporte fueron en el fútbol con Huracán y San Lorenzo de Posadas, el posadeño no sabía que el boxeo se cruzaría en su camino y que encima lograría varios títulos.

“El Cuervo” partió de Misiones hace más de 10 años y se radicó en Buenos Aires para vivir con su madre. “Desde los 14 años que estoy acá, vine a vivir porque mis padres se habían separado y decidí venir a vivir con mi madre”, comentó el posadeño.

Una vez en la gran ciudad, Alejandro jugó en Nueva Chicago y en San Lorenzo pero su estadía en el fútbol no prosperó y se dedicó de lleno al boxeo.

Según relató Alejandro, el apodo el “Cuervo” llegó por su fanatismo por el “Ciclón” y también porque cuando comenzó a pelear le habían dicho que los boxeadores tiene un apodo. Claro, hincha de San Lorenzo no dudó y se adjudicó el nombre del ave.

“Primero por ser de Misiones me decían misio, pero después me empezaron a decir el “cuervo” tampoco tengo problema, que me digan como quieran”, expresó Alejandro Silva.

Alejandro Silva ganando por fallo unánime

En cuanto a su cercanía con la tierra colorada, Silva contó que tiene muchos familiares en la provincia y que constantemente tiene relación. “Tengo tíos, amigos, mi madrina, siempre me hablan de allá”, dijo.

“Mi idea es poder pelear un día en Misiones, pero ahora estoy aspirando a tener peleas internacional, peleas que sean fuera del país. Si llega a surgir una pelea allá sería un sueño, me encantaría”, sostuvo.

Seguidamente, el pugilista nacido en Posadas remarcó que, desde años anteriores, el deportista hizo lobby para pelear en algún lugar de Misiones pero no se concretó por distintas cuestiones.

“Quiero ser campeón de la copa”, expresó Alejandro Silva

Alejandro Silva y el chaqueño Diego Ramírez se clasificaron para la final del torneo Súper de la categoría, Copa Miguel Castellini, al vencer respectivamente a Jonathan Wilson Sánchez y Maico Sommariva en una velada que se realizó en el Club Ajedrez de La Calera, Córdoba.

Silva (69,600 kg.), propietario del título superwelter nacional, que retuvo por segunda vez, le ganó a su rival por nocaut técnico en el cuarto round, después de enviarlo dos veces a la lona: la primera en el tercero y la segunda en el asalto de la definición.

“Yo pensé que iba ser una pelea larga pero se dio un nocaut en el cuarta round, estamos felices y enfocados para lograr el objetivo que es el campeonato”, señaló.

“Estoy pasando por un momento hermosos de mi carrera, quiero aprovechar y sacarle el jugo lo más que puedo dentro de este hermoso deporte que es el boxeo”, lanzó el admirado de el “Chino” Maidana.

AR-EP