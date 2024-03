Posadas | Un niño se pudo realizar una operación gracias a la solidaridad de la gente: “Llegamos a llorar de la felicidad por el cambio”

En una historia de solidaridad y generosidad, Horacio, el padre de Emi, un joven posadeño, agradeció a la comunidad por facilitar que su hijo se sometiera a una cirugía para abordar su afección auditiva. Esta intervención permitirá al joven desarrollar sus actividades de forma óptima.

La operación quirúrgica de Emiliano tuvo lugar el martes pasado, y según su padre, su recuperación fue asombrosa. “Nos dijo el doctor que posiblemente él pueda recuperar la audición de un lado de su oído hasta el 100% y del otro lado tenemos un proceso a seguir para mejorar”, dijo orgulloso Horacio.

Este cambio repercutió directamente sobre el niño, ahora percibe sonidos y ruidos que antes no escuchaba. “No me acostumbro del todo porque antes no escuchaba, hay una que no me gusta y es cuando estoy acostado en la cama, escucho todas las motos que pasan”, explicó el niño con una sonrisa.

La enfermedad de Emi

El joven que padece hipoacusia degenerativa, una enfermedad que afecta los conductos conectados entre la nariz y el oído, dificultando la audición. “De la misma alergia se produce, se tapan los conductos que están conectados entre la nariz y el oído y eso le impide oír”, explicó el hombre.

La cirugía de Emiliano, que duró aproximadamente dos horas, fue un éxito, y su recuperación avanza sobre rieles. “Llegamos a llorar de la felicidad porque fue algo repentino, imagínense que él, de escuchar la tele de 35 a 40, ahora la escucha en el 8 o 9 de volumen. Es un cambio radical enorme”, sumó el padre, con lágrimas en los ojos.

Emiliano aún se encuentra en periodo de reposo postoperatorio y está tomando medicamentos para su cirugía interna. Sin embargo, su padre asegura que lleva el proceso con determinación y optimismo. “Todavía tiene una semana más de reposo y depende de los estudios que le quedan, va a seguir el médico o si le da el alta para volver a las clases”.