El crucero más grande del mundo rescató a 14 personas que llevaban ocho días perdidas en alta mar

El crucero más grande del mundo, “Ícono de los mares” de la compañía Royal Caribbean, rescató a 14 personas que se encontraban a la deriva en alta mar en una pequeña embarcación. Ocurrió cuando el barco navegaba hacia Roatán, Honduras y justo se encontraba entre Cozumel, México y el oeste de la isla de Cuba.

Los pasajeros capturaron un vídeo de la tripulación usando una pequeña embarcación para transportar al grupo al crucero el domingo. El barco, que tuvo que dar media vuelta para rescatarlos, había salido de Miami con dirección a Honduras, según dijeron los pasajeros.

Según información de una de las pasajeras, Alessandra Amodio, no fue nada fácil el operativo de rescate, puesto que la embarcación es bastante grande y les tomó un tiempo dar la vuelta. Asimismo, era necesario acercarse con precaución hacia la pequeña lancha, ya que podrían hundirla de manera accidental.

Una vez que estuvieron lo suficientemente cerca, el barco envió lanchas con la tripulación para rescatar a los náufragos. Esta última tarea duró cerca de 2 horas, puesto que debieron realizar varios viajes para trasladar a los migrantes hacia la embarcación. De acuerdo con declaraciones de Amodio, el hallazgo se registró en el mar que limita las costas mexicanas con las de Cuba.

“La tripulación les brindó atención médica y está trabajando estrechamente con la Guardia Costera de Estados Unidos”, según un comunicado de Royal Caribbean.

Finalmente, se pudo saber que el Icon of the Seas tenía planeado un recorrido de ocho días de Miami hasta Honduras, por lo que los náufragos fueron trasladados hasta éste último país, luego de pasar 24 horas dentro del barco. No se desveló ni la nacionalidad ni la ocupación de los rescatados, solamente contaron que sobrevivieron ocho días en mar abierto.

Con información de Euronews y Miami Diario