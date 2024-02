Profundidad | Cada uno tiene más de 60 años, hace más de 17 formaron una familia ensamblada y este Día de los Enamorados decidieron decir «Si Quiero»

Este 14 de febrero, Día de los Enamorados, en una emotiva ceremonia que sella más de 17 años de amor, Gladis Ríos (60) y Ernesto Perozzi (63) decidieron decir "Sí, quiero" en el registro civil de Profundidad, marcando así el primer matrimonio del año 2024 en la localidad.

«Ya hace más de 17 años que estamos juntos y el amor nuestro es bastante fuerte desde el momento que nos conocimos hasta ahora. Es una cosa que tenía que pasar, tenía que llegar a hacer más de lo que tenemos y bueno, creo que estamos muy felices y seguimos siendo felices, tengo un gran hombre al lado mío», expresó Gladis Ríos, reflejando la solidez de su relación.

La elección del Día de los Enamorados para el enlace no fue casualidad, según lo explicó la novia: «La chica me dijo los días y dije wow, ese es el día porque es nuestro día, desde que nos conocemos siempre fue nuestro día porque los dos éramos divorciados y los dos un día que nos conocimos, yo vine de lejos, digamos, di vuelta todo casi de la Argentina y vengo a caer cerca de la casa de él».

La pareja, que enfrentó juntos los desafíos de ser padres en una familia ensamblada con un total de doce hijos (ocho de Gladis y cuatro de Ernesto), celebrará su unión con una comida especial. «Para celebrar tenemos un poquito ternera y un poquito de lechón, y bueno, eso es lo que se va a hacer porque estamos con nuestra gente. Porque está el día de los enamorados, y tienen que disfrutar», dijo Gladis.

El evento contó con la emotiva presencia de familiares, amigos y vecinos. Cristina Perozzi, una de las testigos del matrimonio, dijo: «No pudieron haber elegido mejor día. Creo que fue casualidad porque en un principio no sabían que era el día de los enamorados.Pero realmente se re-contra merecen. El día de los enamorados, yo lo veo en ellos dos, son una pareja que, obvio todos tienen un problema en una pareja, pero como ellos no he visto nunca en mi vida, así que muy bien, excelente, excelente. Ella es buena compañía, muy compañera, así que ¿qué más pedir?»

Mientras que la delegada del registro de las personas de Profundidad, Laura Krieger, comentó sobre este evento: «Es un momento especial es el primer matrimonio de este año 2024. La señora me pidió turno como no hay tanto casamiento, le dije los días y eligió este día. Hoy estaba preocupada porque no venían por la lluvia, pero bueno, llegaron y se pudo realizar el matrimonio.»

Este matrimonio no solo representa un compromiso profundo entre Gladis Ríos y Ernesto Perozzi sino también marca el comienzo de un nuevo año lleno de amor y uniones en la comunidad de Profundidad.