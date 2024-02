Posadas | Allegados al chipero de la chacra 32-33 que murió en un choque sostienen que hubo abandono de persona: “Eran tres en el auto, alteraron la escena y dos se escaparon”

Así lo manifestó Analía Colazo, presidenta de la Fundación FCNEA, quien acompañó a la familia de Leonardo Da Silva desde el fallecimiento del hombre. Según indicó, los vecinos colaboraron con imágenes de cámaras de seguridad que aportarían nueva información sobre el accidente.

Nueva información surgió en las últimas horas respecto del accidente que involucró a Leonardo Da Silva, el reconocido chipero de la chacra 32-33, quien perdió la vida el pasado lunes.

Analía Colazo, titular de Fundación FCNEA y allegada a la familia, sostuvo en dialogo con Misiones Online que tuvieron acceso a nuevas imágenes del momento del accidente, el cual involucró a un auto de patente paraguaya.

En primera instancia, se demoró a una mujer de dicha nacionalidad, pero tras mediación del Consulado paraguayo, fue liberada. Sin embargo, según Colazo, pudieron confirmar la presencia de otras dos personas.

“Las imágenes difieren mucho de las que nos mostró la policía. Los testigos siempre nos dijeron que había más personas, pero recién ahora lo pudimos confirmar. No solo eso, sino que hasta alteraron la escena porque movieron el casco, el auto y hasta pueden haber movido el cuerpo”, afirmó Colazo.

Según explicó, junto a Lautaro Da Silva, hijo de la víctima, recorrieron el barrio en busca de vecinos que aporten datos del accidente. Sin embargo, se encuentran a la espera de dos cámaras que pueden resultar vitales para la investigación.

“Ya nos contactamos con la empresa que tiene una construcción sobre esa esquina, como también con la gente de la concesionaria que está enfrente. La constructora nos pidió una nota escrita para solicitar a Córdoba (sede de la empresa), mientras que la concesionaria se mostró abierta a darnos las cámaras, pero aún no nos contactaron”, comentó.

Ambas imágenes resultarían esclarecedoras, puesto que apuntan en sentidos contrarios y se podría conocer la velocidad de ambos vehículos.

De igual manera, Colazo instó a la comunidad a aportar el contenido de sus cámaras, especialmente a aquellos vecinos domiciliados sobre la Avenida Bustamante:

“Toda información nos resulta útil para saber a que velocidad venía el auto, como también poder demostrar fehacientemente que había tres integrantes en el auto”, resaltó.

En cuanto a los ocupantes del auto, Colazo fue tajante y aseguró que “hubo premeditación y abandono de persona”.

“Eran tres en el auto y dos se dieron a la fuga, dejando solo a una mujer en el lugar. Movieron el auto, sacaron el casco de Leo de abajo del auto y movieron más cosas. Él no murió en el acto, ¿cómo sabemos si no lo mataron cuando lo movieron? Es algo que no se puede hacer jamás”, señaló.

Además, puso el foco en la rapidez de actuación del consulado paraguayo, pese a los esfuerzos del abogado defensor por mantener a la mujer en la Argentina.

“Con suerte sabemos el nombre de la mujer por la denuncia, pero ni siquiera los datos del seguro dejó. No sabemos si tenía VTV, nada. Hay muchísimas cosas mal en el procedimiento”, completó.

Colazo, allegada a la familia y ex vecina del lugar, fue la encargada de reunir fondos para el sepelio de Leonardo Da Silva.