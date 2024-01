Productores de Misiones cesaron la cosecha de yerba mate en reclamo de mejores precios: “Pedimos que actualicen a $505 el kilo de hoja verde”

En una reciente asamblea realizada en San Pedro, productores yerbateros propusieron un incremento en el precio de la hoja verde, condicionando incluso la continuidad de la cosecha a la aceptación de esta demanda. Ariel Steffen, productor y participante de la asamblea, brindó detalles del encuentro entre los productores.

https://todomisiones.com.ar/wp-content/uploads/2024/01/01-29-Rep-Ariel-Steffen-Precio-yerba-asamblea-7.40.mp3

Ariel Steffen – República

«El viernes pasado, a las seis de la tarde, tuvimos esta reunión masiva. Estamos muy preocupados por los débiles precios actuales, que no cubren ni los costos», explicó Steffen. Según sus palabras, el precio ofrecido por las industrias, $250 por kilo de hoja verde, resulta insuficiente, lo cual afecta tanto a productores como a obreros rurales.

Bajo estas circunstancias, los productores solicitaron un incremento significativo acorde a la devaluación de la moneda nacional, proponiendo un nuevo precio de $505 por kilo. «La reunión fue un éxito y se acordó el cese de la cosecha, no un paro, hasta que los secaderos cumplan con estos precios», aclaró Steffen. El enfoque de los productores es que los secaderos que se ajusten a los nuevos precios podrán continuar operando normalmente, mientras que los que no, cesarán sus actividades.

El conflicto se centra en la distribución equitativa de los ingresos dentro del sector. Steffen expuso que, de acuerdo al precio actual de la yerba en el mercado, los productores deberían recibir un precio justo por su materia prima. «Hoy al precio que está el paquete de yerba en góndola, nosotros deberíamos estar recibiendo mucho más. Estamos hablando de una rentabilidad que solo beneficia a las empresas», enfatizó.

La decisión tomada en San Pedro podría sentar un precedente en otras zonas de la provincia. «Ya se está replicando en otros puntos de la provincia. El día miércoles hay convocatorias en Aristóbulo del Valle, Salto Encantado y San Vicente para discutir el cese de cosecha», confirmó Steffen.

No obstante, el productor yerbatero señaló que esta medida no busca perjudicar a nadie, sino defender los intereses de todos los implicados en la cadena productiva. «Nosotros no vamos a regalar nuestro trabajo. Si tenemos que vender a $250, no vamos a cubrir ni los gastos de limpieza para el año que viene», declaró, resaltando la necesidad de un reajuste en el precio de la hoja verde.

