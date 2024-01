Rally Dakar | El argentino Manuel Andújar conservó el liderazgo en quad y los hermanos Benavides cedieron posiciones en motos

El bonaerense (Yamaha) llegó al desierto de Shubaytah, desde la ciudad de El Hofuf, en el tercer puesto tras recorrer los 188 kilómetros cronometrados del día. En motos, Kevin (KTM) quedó fuera de los diez primeros puestos, su hermano Luciano obtuvo el noveno puesto.

El bonaerense Andújar (Yamaha) llegó al desierto de Shubaytah, desde la ciudad de El Hofuf, en el tercer puesto tras una hora, 53 minutos y 35 segundos para recorrer los 188 kilómetros cronometrados del día.

🏁 Stage 5️⃣ – Quads ⚙️

Provisional top 3:

🥇 Marcelo Medeiros

🥈 Alexandre Giroud

🥉 Manuel Andujar

💪 3rd stage win for Marcelo Medeiros in this #Dakar2024

Follow the other categories live 👉https://t.co/BrruP0oEtI pic.twitter.com/kFnsJN8tm2

— DAKAR RALLY (@dakar) January 10, 2024