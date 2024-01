En la tabla acumulada, los salteños mejoraron su clasificación por los resultados de este martes. Entre los autos, el francés Sebastien Loeb se llevó la etapa. En los quads, el argentino Andújar ganó la cuarta etapa.

Los hermanos argentinos Kevin y Luciano Benavides se ubicaron este martes entre los seis primeros de la categoría motos en la cuarta etapa del Rally Dakar Arabia Saudita 2024 y avanzaron posiciones en la clasificación general, que ahora tiene un nuevo líder sudamericano: el chileno José Ignacio Cornejo (Honda).

Kevin Benavides, campeón de las ediciones 2021 y 2023, logró el tercer mejor tiempo en la especial de 299 kilómetros entre la localidad de Al Salamiya y la ciudad de Al Hofuf, en el oasis de Al Ahsa, cercano al Golfo Pérsico.

Hoy me tocaba el trabajo de abrir pista, así que salí enfocado en hacerlo bien desde el inicio hasta el final. Me sentí cómodo y fui empujando lo más que pude. Traté de prestar mucha atención a las notas del roadbook porque estaba bastante complicado en algunos sectores. pic.twitter.com/pL1BjcoWci

El salteño Red Bull KTM Factory Racing, ganador de la etapa del lunes tras beneficiarse por las sanciones a los dos rivales que habían cruzado antes la meta, invirtió un tiempo de 2 horas, 54 minutos, 29 segundos para el tramo, sólo superado por el nuevo puntero y por el estadounidense Ricky Brabec (Honda).

El argentino defensor del título se regaló un podio en el día de su cumpleaños número 35: «Ha sido un buen cumpleaños para mí. He disfrutado abriendo la especial, la etapa estuvo bastante rápida, con mucha navegación. Salí muy concentrado en mi road book. En el refueling me di cuenta de que mi neumático trasero tenía un corte bastante profundo pero pude administrar un poquito al final y por suerte llegué bien.»

En el sexto puesto de motos, a 7m.22s. del chileno, se ubicó su hermano menor Luciano (Husqvarna), detrás del botsuano Ross Branch (Hero)-, quien resignó la cima de la general con su cuarto lugar, y del francés Adrien Van Bereven (Honda), quinto.

🏁 Stage 4️⃣ – Bikes 🏍

Provisional top 3:

🥇 Nacho Cornejo

🥈 Ricky Brabec

🥉 Kevin Benavides

